55 İnç Oyuncu Monitörü Samsung Odyssey Ark Türkiye'de Satışa Çıktı

Oyuncuların ve profesyonellerin her geçen gün ekranlar hakkındaki ihtiyaçları artıyor. Bu durumun farkında olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir oyuncu monitörünü geçtiğimiz aylarda yapılan CES 2022 etkinliğinde tanıtmıştı. Yurt dışında satışan sunulan 55 inç büyüklüğündeki kavisli Samsung Odyssey Ark, Türkiye'de de satışa sunuldu.

Devasa monitör sahip olduğu pek çok özellik ile hem oyuncuları hem de bilgisayar başında işini yürüten profesyonelleri hedefliyor. Şimdiye kadarki en büyük monitör olarak karşımıza çıkan Samsung Odyssey Ark, 55 inçlik boyutuyla çoğu televizyondan bile daha büyük.

İşte Samsung Odyssey Ark Fiyatı ve Özellikleri!

Monitörün elbette en dikkat çekici özelliği devasa boyutu. 55 inç boyutunun yanında sahip olduğu 1000R değerinde kavis, Samsung Odyssey Ark'a hem kullanış hem de tasarım açısından özgünlük kazandırıyor. 4K çözünürlüğe sahip olan monitörün 165 Hz yenileme hızı bulunuyor. VRR destekli dört adet HDMI 2.1 portu bulunan monitör, 1500 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Aynı zamanda son yıllarda oldukça öne çıkan Mini LED teknolojisi de monitörde yer alıyor.

Böylesine büyük bir monitörün tamamı tek bir pencere için ayrılamazdı tabii ki. Devasa monitör, yanında gelen kontrolcüyle birlikte rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve ekran parçalara bölünebiliyor. Böylece çoklu ekran kullanmak zorunda kalan kullanıcılar, tüm işlerini tek bir ekranla halledebiliyor. Samsung Odyssey Ark'ın devasa boyutları, herhangi bir görüntü kalitesi kaybı veya küçülmeye sebebiyet vermeden ekranların kolaylıkla bölünmesini sağlıyor. Öte yandan dikey konuma da getirilebilen ekran, bu halini aldığında ise profesyoneller için rahatlık sağlıyor.

Samsung Türkiye'nin sitesinde yayınlanan Samsung Odyssey Ark, sonunda ülkemizde de satışa sunulmuş durumda. Vatan Bilgisayar gibi teknoloji marketlerinden alabileceğiniz Samsung Odyssey Ark fiyatı, 54.600 TL.