Samsung, Oyuncular İçin Yeni OLED S95C 4K TV'yi Duyurdu

Samsung, CES 2023'te yüksek puan alan Samsung OLED S95B'nin bu yılki devam ürününü duyurdu ve onu S95C olarak adlandırdı. Bu nesilde Quantum Dots, daha parlak ve Pantone SkinTone onaylı renk doğruluğu için 77 inç OLED ekrana güç veriyor.

Şirketin hızlı Neural Quantum Processor 4K özelliği, yapay zekâ restorasyonu ile ayrıntıları, renkleri ve parlaklığı daha da optimize ediyor. Ayrıca ekran, oyuncular için ideal olan 144Hz yenileme hızına sahip. Böylelikle daha yüksek aydınlatma gücü verimliliği ile daha canlı ve doğru bir ekran sunuyor. Üstelik tüm bunlar 11 mm'lik bir çerçevenin altında toplanıyor. Samsung'a göre bu kadar minimalist bir tasarıma sığdırılan en doğru renklere sahip ve en etkileyici ekran.

Samsung OLED S95C, oyuncular için güçlü bir araç olmasının yanı sıra entegre kamera, mikrofon ve aydınlatma sensörleriyle ev güvenliği, egzersiz yoğunluğunu izleme ve daha fazlası için de kullanılabiliyor. Ayrıca ayarlanabilir ses, sekiz Dolby Atmos hoparlör ve SmartThings veya Matter gibi hub özelliklerini de içinde barındırıyor.

Samsung S95C ve QN95C TV'ler Tanıtıldı

Samsung ayrıca 75 inçlik amiral gemisi QN95C'yi de piyasaya sürdü. TV, önceki nesle göre dört kat daha fazla karartma bloğu içeriyor ve ışık sızmasını büyük ölçüde en aza indiriyor. Yeni model ayrıca parlaklığı ve gri tonlama kontrolünü geliştiriyor ve Dolby Atmos surround sese sahip ilk mini LED TV olma özelliğini taşıyor.

Son olarak, ekranın özellikleri ve harici bağlantı özellikleri 20 mm kalınlığında daha da ince bir çerçeveye entegre ediliyor ve TV'de görüntülü aramalar, hareket kontrolleri ve daha fazlası için kullanılabilen çıkarılabilir bir kamera bulunuyor.

Hem Samsung OLED S95C hem de Samsung QN95C, Samsung'un 57 inçlik şaşırtıcı Odyssey Neo G9'u da dâhil olmak üzere CES 2023'te şimdiye kadar tanıtılan birçok ürün arasındaydı. Şimdilik bu cihazların çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi verilmedi.