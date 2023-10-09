Samsung, One UI 6.1 Güncellemesi ile Yapay Zeka Özellikleri Sunacak!

2024'e yaklaşıyoruz ve Ocak ayında Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisini göreceğimiz için söylentilerin ve sızıntıların sayısı da bir hayli artıyor. Hakkında yeterince konuşulmayan tek konu ise bu yeni akıllı telefonların çok sayıda yapay zekâ özelliğine sahip olacağı gerçeği.

One UI 6.1 ve Exynos 2400, Galaxy S24'ü çok sayıda yapay zekâ odaklı özelliğe sahip yetenekli bir akıllı telefon hâline getirecek.

Samsung'un yeni Exynos 2400 işlemcisi, bir dizi yapay zekâ özelliğinin kullanılmasına olanak tanıyacak ve One UI 6.1, Bixby'den daha iyi bir dijital sesli asistanın yanı sıra yapay zekâ destekli çeşitli özelliklerin çalışmasında ev sahipliği yapacak.

Yapay Zeka Özellikleri Galaxy S24 Serisine Özel mi Olacak?

Söylentilere göre Samsung, Galaxy S24 serisini yapay zekâ odaklı bir lansman ile tanıtacak ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Bahsi geçen yapay zekâ özellikleri yalnızca Exynos 2400 işlemci ve One UI 6.1'e özel ise, eski Samsung modellerinin bu özelliklerin birçoğundan yararlanması mümkün olmayacak.

Şimdilik bu durum netlik kazanmış değil ancak Galaxy S24 serisinin Exynos işlemcinin yanı sıra Qualcomm varyantıyla da geleceği düşünüldüğünde konuya dair daha fazla söylenti göreceğimiz aşikâr.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekâ Galaxy S24 serisinde nasıl bir yere sahip olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.