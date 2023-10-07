iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S23 Ultra'ya Pil Testi Yapıldı: Peki Kim Kazandı?

iPhone 15 Pro Max, daha önceki bir hız testinde Galaxy S23 Ultra'yı geride bırakmayı başarmış ve iki turun sonunda sadece dört saniyelik küçük bir liderlik elde etmişti. Şimdi ise gerçekleştirilen pil tüketim testinde her iki amiral gemisi de birbiriyle detaylı bir şekilde kıyaslandı ancak bir kez daha Apple'ın bu yılki en üst düzey modeli, en yüksek dayanıklılığa sahip olma tacını koruyor.

Galaxy S23 Ultra, 5.000 mAh ile daha büyük bir pile sahip olmasına rağmen testlerde iPhone 15 Pro Max'i pil ömründe alt etmeyi başaramadı.

Bir saatlik telefon görüşmesi testiyle başlayan PhoneBuff, 60 dakika sonra bile iPhone 15 Pro Max'in doğru pil yüzdesini göstermiyor olabileceğini çünkü bu aşamadan sonra bile şarjının %100'ünü koruduğunu, Galaxy S23 Ultra'nın ise %97'ye düştüğünü fark etti.

iPhone 15 Pro Max vs Galaxy S23 Ultra Pil Testi

Daha sonra iki telefonun da işlemcisini yoracak testlere geçildi ve bu aşamada Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max ile arasındaki farkı azaltmayı başardı ve her iki cihaz da %79 pil oranına düştü.

Ardından her iki telefonda da aynı anda belli başlı sosyal medya uygulamaları ve oyun testleri gerçekleştiriyor ve bu süreçte Galaxy S23 Ultra pil yüzdesinde önde kalmayı başarıyor.

Testin son aşamalarına gelindiğinde ise Galaxy S23 Ultra ilk kapanan telefon oluyor ve iPhone 15 Pro Max'in hâlâ %6 şarjı bnulunyor ki bu da testlerin çoğunda geride kaldığı düşünüldüğünde etkileyici.

Peki siz bu iki amiral gemisi arasında gerçekleştirilen test ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.