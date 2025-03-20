Samsung Sabırları Yine Zorluyor: One UI 7 Beklerken Gelene Bakın

Samsung'un yeni arayüzü One UI 7'nin yayınlanması, önceki sürümlere kıyasla gecikmeli bir süreç izliyor ve kullanıcılar haliyle buna tepki gösteriyor. Zira başlangıçta güncellemenin Ocak ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Şimdi ise Nisan ayının ikinci haftasına ertelendiği duyuruldu. Peki One UI 7 ne zaman çıkacak? İşte tarih!

One UI 7 Resmi Çıkış Tarihi

Samsung, One UI 7'nin Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için ABD'deki yayınlanma tarihini 10 Nisan olarak belirledi. Galaxy S23 serisi, S24 FE, S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve Galaxy Tab S10 ile Tab S9 serisi gibi eski cihazlar, ilgili bölgelerde 7 ve 10 Nisan'daki yayınlanmaların ardından güncellemeyi alacak.

Bundan önce ise Samsung Galaxy S24 Ultra modeli için beşinci beta güncellemesinin yayınlanacağı da duyuruldu.

Söz konusu tarih, küresel yayınlanma tarihi olan 7 Nisan'dan üç gün sonrasına tekabül ediyor. Şirket, gecikmenin neden olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Peki beşinci beta sürümünde neler var?

Yeni kamera özellikleri eklendi.

Kilit ekranı bildirimlerindeki aksaklıklar giderildi.

Now Bar denetleyici hatası giderildi.

Samsung nihayet büyük güncellemeyi yayınlama kararı aldı, ancak son anda bir aksilik olur mu söylemek mümkün değil. Yine de çıkmasına bir aydan az bir süre kaldığını öğrenmek muhtemelen kullanıcılar nezdinde rahatlatıcı olacaktır.