Samsung, One UI 7 İle Akıllı Telefonların Sinir Bozucu Sorununu Çözüyor!
Samsung'un One UI 7 ile birlikte akıllı telefonlarda internetin sinir bozucu sorunlarından CAPTCHA robot doğrulama sistemine oldukça akıllı bir çözüm getiriyor.
Samsung için adeta yılan hikayesine dönüşen One UI 7 arayüzü, daha çok geciken güncellemeleriyle konuşuluyor olsa da bazı ilginç özellikleriyle de gündeme geliyor. Son olarak yeni arayüz ile birlikte internette zaman zaman kullanıcıları rahatsız eden CAPTCHA doğrulamalarına yeni bir çözüm getirildiği tespit edildi.
Aktarılanlara göre Samsung, yeni güncellemesi ile birlikte Galaxy cihazlarda kullanıcıların, "Ben robot değilim" ifadesiyle tanıdığımız CAPTCHA doğrulamalarını otomatik olarak geçmesine imkan tanıyacak.
Samsung Cihazları, CAPTCHA Doğrulamalarını Otomatik Olarak Geçecek
Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni One UI 7 arayüzünde keşfedilen özellik, CAPTCHA doğrulama ve testlerinin kullanıcılar yerine cihaz tarafından otomatik olarak tamamlanmasını sağlıyor. Böylece, kullanıcılar zaman zaman sinir bozucu olabilen bu doğrulamalardan tamamen kurtulabiliyor. Ayrıca doğrulama sürecine kişisel verilerin toplanması da bu özellik sayesinde engellenebiliyor.
Yalnızca Samsung Internet tarayıcısında kullanılabilen yeni özellik, One UI 7 sisteminde "otomatik doğrulama" olarak adlandırılıyor. Otomatik doğrulama özelliğini Samsung Internet uygulamasındaki "Ayarlar" menüsünden etkinleştirilebiliyor. Yeni özellik, şu anda One UI 7 ile çalışan tüm cihazlarda kullanılabiliyor.
Samsung, One UI 7 Güncellemesini ABD'den Önce Türkiye'de Yayınlayacak!
Türkiye'deki Samsung kullanıcılarının Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için ABD'deki kullanıcılardan daha az beklemesi gerektiği ortaya çıktı.
Peki siz Samsung'un One UI 7 ile birlikte kullanıma sunduğu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...