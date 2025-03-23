Samsung, One UI 7 İle Akıllı Telefonların Sinir Bozucu Sorununu Çözüyor!

Samsung için adeta yılan hikayesine dönüşen One UI 7 arayüzü, daha çok geciken güncellemeleriyle konuşuluyor olsa da bazı ilginç özellikleriyle de gündeme geliyor. Son olarak yeni arayüz ile birlikte internette zaman zaman kullanıcıları rahatsız eden CAPTCHA doğrulamalarına yeni bir çözüm getirildiği tespit edildi.

Aktarılanlara göre Samsung, yeni güncellemesi ile birlikte Galaxy cihazlarda kullanıcıların, "Ben robot değilim" ifadesiyle tanıdığımız CAPTCHA doğrulamalarını otomatik olarak geçmesine imkan tanıyacak.

Samsung Cihazları, CAPTCHA Doğrulamalarını Otomatik Olarak Geçecek

Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni One UI 7 arayüzünde keşfedilen özellik, CAPTCHA doğrulama ve testlerinin kullanıcılar yerine cihaz tarafından otomatik olarak tamamlanmasını sağlıyor. Böylece, kullanıcılar zaman zaman sinir bozucu olabilen bu doğrulamalardan tamamen kurtulabiliyor. Ayrıca doğrulama sürecine kişisel verilerin toplanması da bu özellik sayesinde engellenebiliyor.

Yalnızca Samsung Internet tarayıcısında kullanılabilen yeni özellik, One UI 7 sisteminde "otomatik doğrulama" olarak adlandırılıyor. Otomatik doğrulama özelliğini Samsung Internet uygulamasındaki "Ayarlar" menüsünden etkinleştirilebiliyor. Yeni özellik, şu anda One UI 7 ile çalışan tüm cihazlarda kullanılabiliyor.

Peki siz Samsung'un One UI 7 ile birlikte kullanıma sunduğu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...