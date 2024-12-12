Samsung, Yeni One UI 7 Güncellemesi İle Birlikte Kilit Ekranlarının Sevilen Bir Özelliğini Kaldırdı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yeni One UI 7 arayüzünü gecikmelide olsa yayınladı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Galaxy S24 cihazlarına gelen güncelleme, yepyeni özellikleriyle pek çok kullanıcıyı heyecanlandırırken, bazı sevilen özellikleri de tarihe gömdü.

Aktarılanlara göre bunlardan sonuncusu, birçok kişinin severek kullandığı kilit ekranlarındaki widget panosu oldu. Kullanışlı özelliğin One UI 7 güncellemesinin ardından telefonlardan kaybolduğu bildiriliyor.

Kilit Ekranı Widget'ları Yeni One UI 7 Güncellemesiyle Ortadan Kayboldu

Reddit başta olmak üzere pek çok sosyal medyada Samsung'un yeni One UI arayüzünü tartışan kullanıcılar, kısa bir süre önce oldukça ilginç bir olayla karşılaştı. Bazı Galaxy cihaz sahipleri, One UI 7'ye güncellenen telefonlarında uzun bir süredir kilit ekranı için kullanılan widget panosunun ortadan kaybolduğunu tespit etti.

Aktarılanlara göre Samsung, daha önceki sürümlerde kullanıcıların kilit ekranındaki saat simgesinde basılı tutarak ulaşabildiği widget panosunu One UI 7 ile birlikte kaldırdı. Bununla birlikte mevcut büyük widget'lara ulaşmak için "Ayarlar" menüsününde yer alan kilit ekranı tercihlerinin de ortadan kaybolduğu bildiriliyor.

Samsung'un pek çok kullanıcı tarafından kolay erişilebilmesi ve yararlı olması nedeniyle sıkça kullandığı widget panosunu neden kaldırdığı bilinmiyor. Google'ın Samsung'un bu kararına karşı Android 15 ile birlikte büyük boyutlu widget panolarını kullanıma sunması, şirketin bu kararını daha da ilginçleştiriyor.

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