Samsung, One UI 7 Öncesinde Uygulamaları Yeniliyor: İşte Görseller!

Apple, iPhone'lar için iOS 18'in test sürümlerini yayınlamaya devam ederken, Samsung'un bugün (29 Temmuz) itibariyle One UI 7 Beta programını başlatması bekleniyor. Sızdırılan bazı görsellerin ardından Samsung'un uygulamaları yenilemeye başladığı ortaya çıktı.

One UI 7 Beta Öncesinde Yenilenen Uygulamalar

Bir Reddit kullanıcısı, Samsung telefonlardaki saat uygulamasının elden geçirildiğini fark etti. Görselleri incelediğimizde uygulamanın genel tasarımına el atıldığını ve widget'ların yenilendiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra Alarm, kronometre gibi metinlerin yanına simgeler eklenmiş.

One UI 7 Beta öncesinde güncellendiği ortaya çıkan tek Samsung uygulaması saat değil. İnternet tarayıcısınında elden geçirildiğini tespit eden kullanıcı uygulamanın yeni ve eski halini kıyasladığı görseller paylaştı.

Görsellere bakıldığında herhangi bir fark görülmüyor fakat simgeye baktığımızda değiştiğini görüyoruz.

Özetlemek gerekirse: One UI 7 herkesin kullanımına sunulana kadar tüm uygulamalar elden geçecek. Elde ettiğimiz tüm yeni bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.