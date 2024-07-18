Samsung, One UI 7 ile Popüler iPhone Özelliğini Kullanıma Sunuyor!

Samsung, bu yılın sonlarına doğru kararlı sürümünün çıkması beklenen One UI 7'de son aşamaya geçti. Gelen son bilgilere göre, Güney Koreli marka yeni sürümle birlikte iPhone modellerinde yer alan popüler bir özelliği kullanıma sunacak. Peki bu özellik ne olacak?

Samsung, One UI 7 İle Uydu Bağlantısıyla Mesaj Gönderme Özelliğini Kullanıma Sunuyor

Apple, 2022'de tanıttığı iPhone 14 serisinde, hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı olmadığında uyduları kullanarak acil servislere mesaj göndermeye, yol yardımı talep etmeye ve konum paylaşmaya olanak sağlayan uydu bağlantısı özelliğine yer verdi.

Şirket, son düzenlediği WWDC konferansında iOS 18'i tanıttı ve yeni sürümde en dikkat çekici yenilik, kullanıcıların artık acil durumlar dışında uydu bağlantısını kullanarak normal mesajlar da göndermesinin önünün açılmasıydı.

Samsung, ekim ayında genel kullanıma açılacak One UI 7 ile bu özelliği sunmaya hazırlanıyor. Güney Koreli üreticinin Acil Durum SOS, Telefon ve Mesajlar gibi stok uygulamalarında uydu bağlantı desteğinin olacağını gösteren bazı kodlar tespit edildi.

Burada önemli bir detayın olduğunu belirtmek gerekli. Zira Samsung'un stok Mesajlar uygulamasının ilk etapta uydu üzerinden mesaj gönderme özelliğini desteklemeyebileceği, bunun yerine kullanıcıların Google Mesajlar'a yönlendirilebileceği ifade ediliyor.

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