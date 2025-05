Samsung’dan Şaşırtan Karar: Ara Güncellemeler Tarihe mi Karışıyor?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, son dönemde Android güncellemeleri konusunda beklenmedik bir gecikmeyle karşı karşıya. Google geçtiğimiz hafta Android 16’yı resmen tanıtmışken, Samsung hala birçok telefon modeline Android 15 güncellemesini sunabilmiş değil. Şirketin bu nedenle yazılım stratejisinde köklü değişikliklere gideceği iddiası da bir süredir gündemde.

Sektörel tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzünde alışılmış güncelleme yapısını değiştirmeye hazırlanıyor. Raporda yer alan sızıntılar, şirketin One UI 8'in ilk kararlı sürümünün ardından hiç bir ara güncelleme yayınlamayıp direkt olarak One UI 8.5'e geçiş yapacağını gösteriyor.

One UI 8'in Ardından İlk Ara Güncelleme One UI 8.5 Olacak

Samsung, bugüne kadar tıpkı Apple gibi ana sürüm aralarında One UI 7.1 veya iOS 17.4 gibi ara güncellemeler sunuyordu. Ancak görünüşe göre firma, Android 16 ile birlikte bu yaklaşımını geçici olarak askıya alacak. Zira, yeni arayüzün test sürümünde yer alan gizli bir menü aracılığıyla Samsung’un doğrudan One UI 8.5’e geçmeyi planladığını görülüyor.

Pek çok kişi şirketin uygulayacağı bu değişikliğin, Android 15 sürecindeki gecikmelerin ve kullanıcı memnuniyetsizliğinin ardından Samsung'un bu alandaki imajını toparlama stratejisinin bir parçası olarak görüyor.

Öte yandan kullanıcıların One UI 8'i çok beklemeyeceği belirtiliyor. İddialara göre şirketin yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, direkt olarak Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkacak. One UI 8.5’in ise 2026'nın başında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtılması muhtemel.

Peki siz Samsung'un One UI 8 ile ilgili aldığı bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...