Samsung Kullanıcıları Üzülecek: İşte One UI 8 Almayacak Galaxy Modelleri
Samsung'un yeni arayüz güncellemesi One UI 8'ı alamayacak telefonlar belli oldu. Her Galaxy modeli bu güncellemeyi alamayacak. İşte tam liste...
Samsung, One UI 7 güncellemesini sonunda hızlandırmış olsa da gözler şimdiden sıradaki sürüm olan One UI 8'e çevrilmiş durumda. Henüz resmi olarak hiçbir şey açıklanmadı ama şirketin Android 16 tabanlı yeni arayüzü üzerinde çalıştığı ve beta sürecinin bu ay başlayabileceği konuşuluyor. Ancak ne yazık ki her Galaxy modeli bu güncellemeyi alamayacak.
Mevcut güncelleme politikalarına bakıldığında One UI 8'e veda edecek bazı cihazlar şimdiden tahmin edilebiliyor. Özellikle 2-3 büyük Android güncellemesini tamamlamış olanlar liste dışı kalıyor. İşte One UI 7'yi almış veya alacak olsa da One UI 8'e geçemeyecek bazı modeller...
One UI 8 Almayacak Galaxy Telefonlar
Resmi açıklama henüz gelmedi ancak One UI 8 almayacak tahmini telefonlar şöyle:
- Galaxy S serisi:
Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra
- Katlanabilirler:
Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3
- Tabletler:
Galaxy Tab S6 Lite (2022), Tab Active 4 Pro
- A serisi:
Galaxy A14 ve A14 5G
- M serisi:
Galaxy M33, M14, M14 5G
- F serisi:
Galaxy F14 5G
One UI 8 Ne Zaman Çıkıyor?
Samsung'un One UI 8 için resmi bir tarih vermemiş olması sebebiyle ortada dolaşan dedikodular hat safhada. Beta sürümünün Mayıs ayı içinde belirli modellere ulaşması bekleniyor. Ancak bu kez Samsung rakiplerinin gerisinde kaldı. Xiaomi, OnePlus, Oppo ve Vivo gibi markalar Android 16 beta sürümlerini çoktan dağıtmaya başladı bile.
Stabil versiyonun ise yaz aylarında Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.
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