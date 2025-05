Samsung Kullanıcıları Üzülecek: İşte One UI 8 Almayacak Galaxy Modelleri

Samsung, One UI 7 güncellemesini sonunda hızlandırmış olsa da gözler şimdiden sıradaki sürüm olan One UI 8'e çevrilmiş durumda. Henüz resmi olarak hiçbir şey açıklanmadı ama şirketin Android 16 tabanlı yeni arayüzü üzerinde çalıştığı ve beta sürecinin bu ay başlayabileceği konuşuluyor. Ancak ne yazık ki her Galaxy modeli bu güncellemeyi alamayacak.

Mevcut güncelleme politikalarına bakıldığında One UI 8'e veda edecek bazı cihazlar şimdiden tahmin edilebiliyor. Özellikle 2-3 büyük Android güncellemesini tamamlamış olanlar liste dışı kalıyor. İşte One UI 7'yi almış veya alacak olsa da One UI 8'e geçemeyecek bazı modeller...

One UI 8 Almayacak Galaxy Telefonlar

Resmi açıklama henüz gelmedi ancak One UI 8 almayacak tahmini telefonlar şöyle:

Galaxy S serisi:

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra Katlanabilirler:

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 Tabletler:

Galaxy Tab S6 Lite (2022), Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab S6 Lite (2022), Tab Active 4 Pro A serisi:

Galaxy A14 ve A14 5G

Galaxy A14 ve A14 5G M serisi:

Galaxy M33, M14, M14 5G

Galaxy M33, M14, M14 5G F serisi:

Galaxy F14 5G

One UI 8 Ne Zaman Çıkıyor?

Samsung'un One UI 8 için resmi bir tarih vermemiş olması sebebiyle ortada dolaşan dedikodular hat safhada. Beta sürümünün Mayıs ayı içinde belirli modellere ulaşması bekleniyor. Ancak bu kez Samsung rakiplerinin gerisinde kaldı. Xiaomi, OnePlus, Oppo ve Vivo gibi markalar Android 16 beta sürümlerini çoktan dağıtmaya başladı bile.

Stabil versiyonun ise yaz aylarında Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.