Samsung Kullanıcılarına Müjde: One UI 8 Beta Yolda!

Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini henüz tüm kullanıcılara sunamadı. Güncellemeler konusunda son yıllarda başarılı bir şekilde ilerleyen teknoloji devinin One UI 7'yi eline yüzüne bulaştırdığını söylememiz pek yanlış olmaz.

One UI 8 Beta, Samsung Members Uygulamasına Eklendi

Beta programı beklenilenden geç sona erdi ve hala güncellemeyi almayı bekleyen ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Samsung'un bu hatasını telafi edebilmek için One UI 8 güncellemesinde elini çabuk tutacağını geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurmuştuk.

Samsung birkaç gün önce yaptığı açıklama ile Android 16'yı temel alan One UI 8'in bu yaz geleceğini söylemişti. Bugün Samsung Members uygulamasına One UI 8 Beta programının başlığı eklendi. Program aktif hale getirildiğinde kullanıcıların bu başlığa dokunarak Beta programına dahil olabilecekleri bildirildi.

Samsung Members uygulamasını kullananlar bu bildirimi Güney Kore dahil olmak üzere birçok ülkede aldı. Bu kapsamda Samsung'un One UI 8 Beta konusunda çok bekletmeyeceğine eminiz.