Samsung Telefonlardaki 7 Yıllık Güvenlik Açığı Bu Güncellemeyle Kapatıldı

Samsung'in popüler güvenlik özelliği Secure Folder'da bulunan önemli bir güvenlik açığı One UI 8 güncellemesiyle çözüldü. Gizli uygulamaların ve fotoğrafların belirli durumlarda görünür hale gelmesine neden olan bu sorun, Google'ın desteğiyle giderildi. Yeni güncelleme, Secure Folder'ın altyapısını tamamen değiştirerek daha güvenli bir yapıya kavuşmasını sağladı.

One UI 8 ile Samsung Telefonlar Çok Daha Güvenli

Samsung telefonlarda 2017'den beri var olan Secure Folder, özel fotoğraflarınızı, videolarınızı ve uygulamalarınızı gizlemenizi sağlıyor. Ancak bu özellikte büyük bir problem olduğu ortaya çıktı. Buna göre bazı durumlarda gizlediğinizi sandığınız dosyalar başka uygulamalar tarafından görülebiliyor.

Sorunun kaynağı ise teknik bir detayda yatıyor. Samsung, Secure Folder'ı oluştururken Android'in "Work profile" (İş profili) sistemini kullanmıştı. Bu sistem, aslında şirket telefonları için tasarlanmıştı. Bu yüzden bazı Android uygulamaları Secure Folder'ı normal bir iş klasörü sanıp içindekilere erişebiliyordu.

Neyse ki Samsung, One UI 8 güncellemesiyle sistemi baştan tasarladı. Artık Secure Folder, Android 15'in yeni "Private profile" (Özel profil) özelliğini kullanıyor. Bu değişiklik sayesinde hiçbir uygulama gizli dosyalarınıza erişemiyor.

Yeni sistemin tam olarak çalışması için Secure Folder'ı sadece kapatmak yetmiyor. Tamamen gizlemeniz gerekiyor. Klasörü gizlediğinizde, içindeki uygulamalardan bildirim de almıyorsunuz. Bu güncelleme güvenliği artırsa da bazı kısıtlamalar getiriyor. Secure Folder artık üçüncü parti launcher uygulamalarıyla çalışmıyor.

Google, Private profile özelliğini üçüncü parti launcher'larla uyumlu olacak şekilde tasarlamasına rağmen, Samsung'un uygulamasında bu özellik henüz desteklenmiyor. Samsung'in gelecek güncellemelerle bu sorunu çözmesi bekleniyor.