Samsung Galaxy S26 Ultra 10 Yıldır Beklenen Özelliği Nihayet Getirecek

Samsung'un 2026 başında tanıtmayı planladığı Galaxy S26 Ultra önemli değişiklikleri de beraberinde getirecek. Bu değişikliklerden bazıları hala gizemini korurken bazıları ise çeşitli sızıntılarla ortaya çıkıyır. Buna göre şirket, Galaxy S26 Ultra'da halihazırda oldukça ince olan çerçeveleri daha küçülterek aynı boyutlarda daha büyük ekranlı bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra Tamamen Çerçevesiz Olacak

Samsung telefonlardaki Ekran / Gövde Oranı neredeyse her yeni amiral gemisi modelinde biraz daha küçülüyor. Öyle ki günümüzde artık bunu gözle bile göremiyrouz. Örneğin 2025'in başında tanıtılan Galaxy S25 serisi ve 2024'te tanıtılan Galaxy S24 serisi telefonları kıyaslayacak olsanız neredeyse aynı görünecektir.

Ancak Galaxy S25'in çerçeveleri %0.19 daha ince. Şimdi ise benzer bir Galaxy S26 serisi modellerinde yaşanacak. Geçmişte de benzer sızıntılarla sık sık adını duyduğumuz "sızıntı uzmanı" UniverseIce'a göre Galaxy S26 Ultra 6.89 inçlik AMOLED ekranla gelecek. Bu, mevcut S25 Ultra'nın 6.86 inçlik panelinden sadece 0.03 inç daha büyük.

Ancak telefonun boyutu değişmeyecek. Samsung bu artışı çerçeveleri mevcut 1.2mm'den 1.15mm'ye düşürerek gerçekleştirecek. Telefonun genişliği 77.6mm'de sabit kalırken, kullanıcılar daha büyük bir ekrana sahip olacak. Böylelikle Ekran / Gövde Oranı %92.39 olan Galaxy S25 Ultra'dan daha ince çerçeveli bir telefon karşımıza çıkacak.

Üstelik Galaxy S26 Ultra'daki tek yenilik bu değil. Söz konusu modelde Galaxy Z Fold 7'de kullanılan Color Filter on Encapsulation (CoE) OLED teknolojisi yer alacak. Bu teknoloji, polarizatörü kaldırıp renk filtresi ve siyah piksel tanımlama katmanı kullanarak ekranın daha parlak, ince ve enerji verimli olmasını sağlıyor.

Böylece batarya boyutu artmasa bile kullanım süresi uzayacak. Kamera tarafında ise büyük sürpriz beklenmese de lens ve görüntü işleme algoritmalarında iyileştirmeler olacak. Samsung'un 200MP 1/1.1 inçlik Sony sensörünü test ettiği biliniyor ancak bu sensörün Galaxy S27 Ultra'da debut yapması bekleniyor.

Yine de belirmekte fayda var ki Samsung Galaxy S26 Ultra tasarım olarak S25 Ultra'nın çizgilerini koruyacak. Yani bambaşka bir telefon bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Telefonun tanıtım tarihi yaklaştıkça oraya çıkacak görseller de bunu kanıtlayacaktır.