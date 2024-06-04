Samsung, Oura ile Davasında Galaxy Ring'in Çıkış Tarihini İfşa Etti!

Samsung'un, fitness takipçileri için beklenen yeni ürünü Galaxy Ring'in çıkış tarihi hakkında uzun süredir spekülasyonlar yapılmaktaydı. Oura'ya karşı açılan davanın detayları, bu merakla beklenen cihazın piyasaya çıkış takvimi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Galaxy Ring’in üretimine 2024 yılının Haziran ayında başlanacak ve ürün ABD’de Ağustos civarında satışa sunulacak.

Galaxy Ring'in Satışa Çıkacağı Tarih Belli Oldu!

Samsung'un dava dosyasına göre, Galaxy Ring’in tasarımı tamamlanmış durumda ve Haziran 2024'te kitlesel üretime geçilmesi planlanıyor. Bu tarihler, Galaxy Ring'in çıkış tarihine dair daha önceki spekülasyonlarla kısmen örtüşüyor.

Önceki sızıntılar, Galaxy Ring'in 10 Temmuz 2024'te düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını öne sürmüştü. Bu etkinlikte Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi diğer önemli cihazların da tanıtılması bekleniyor.

Samsung'un yasal belgeleri, üretimin Haziran ortasında başlayacağını ve satışların Ağustos civarında gerçekleşeceğini belirtiyor. Bu da, 10-14 günlük bir ön sipariş sürecini ve Temmuz'un sonlarına doğru satışların başlamasını ima ediyor. Ancak, "Ağustos civarı" ifadesi, Temmuz ayını da kapsayabileceğinden, orijinal spekülasyonlar tamamen yanlış olmayabilir.

Galaxy Ring, özellikle büyük bir akıllı saat taşımak istemeyenler için ideal bir fitness takipçisi alternatifi olarak öne çıkıyor. Samsung, bu cihazla birlikte kullanıcılarına daha minimalist ve pratik bir sağlık takip çözümü sunmayı hedefliyor.

Bu bilgiler, cihazın çıkış tarihine dair önceki spekülasyonlarla büyük ölçüde örtüşüyor ve kullanıcıların merakla beklediği Galaxy Ring'in piyasaya sürülmesinin artık yakın olduğunu gösteriyor. Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılacak resmi duyuruyla birlikte, Galaxy Ring'in sağlık takip cihazları pazarında nasıl bir etki yaratacağını görmek için kullanıcılar sabırsızlanıyor.