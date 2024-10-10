Samsung Özelliği Honor Telefonlara Geldi!

Ocak ayında tanıtılan Galaxy S24 ailesinin öne çıkan özelliklerinden birisi Circle to Search olmuştu. Adından da tahmin edebileceğiniz üzere görsel arama yapma imkanı sunan bu özellik Samsung'un ardından Google Pixel telefonlara geldi.

2024 yılının sonlarına doğru yaklaşırken bu özellik Google ve Samsung'a özgü olma kısıtlamasından kurtulmaya başladı. Circle to Search özelliği Honor Magic V3 ve Honor 200 serisi telefonlara geldi. Honor bu özelliğin dağıtımını birkaç gün önce başlattığı için hali hazırda telefonunuza gelmiş olma ihtimali oldukça yüksek.

Circle to Search Özelliği Honor'a Geldi!

Eğer telefonunuzda halen bu özellik yoksa önümüzdeki günlerde gelecek bir güncelleme ile Circle to Search özelliğine kavuşacaksınız. Honor CEO'su George Zhao konu hakkında şu açıklamayı yaptı;

Yapay zekadaki gelişmeler, çalışma, öğrenme, alışveriş yapma, yaratma ve cihazlarımızla etkileşim kurma şeklimizi dönüştürüyor.

İster çeviri yardımına, ister ödev yardımına ihtiyacınız olsun veya sadece sosyal medyada dikkatinizi çeken bir resim hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyin, akıllı telefonlarımız bu bilgileri aramak için başvurduğumuz kaynak haline geldi. İnsan merkezli bir teknoloji markası olarak Honor, yapay zekanın faydalarını herkese ulaştırmaya kendini adamıştır.

Google ile yakın sektör iş birliğimiz ve bu özelliği popüler akıllı telefon serilerimizden sadece birine değil ikisine sunarak, artık parmaklarınızın ucunda bir bilgi dünyasının kilidini açmak mümkün ve insanların günlük yaşamlarında yepyeni bir rahatlık düzeyi sunuluyor.