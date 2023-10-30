Samsung'un Popüler Uygulaması İçin Son Günler: Artık Kullanılamayacak!

Samsung, 1 Ocak 2024 tarihinde düşük kullanım nedeniyle bir uygulamanın sona ereceğini duyurdu. Ancak bu uygulamanın sona ermesi, çoğu kullanıcı için büyük bir değişiklik anlamına gelmiyor.

Söz konusu uygulama, Samsung Video Library adını taşıyor ve düşük kullanım oranları nedeniyle artık güncellenmeyecek ve desteklenmeyecek.

Bunun yerine, Samsung kullanıcılarına alternatif olarak kendi Galeri uygulamasını ve onun Video Oynatıcısı ile Video Düzenleyici bileşenlerini kullanmalarını öneriyor.

Yeni Güncellemelerde Desteklenmeyecek

Samsung, bu kararı alırken "düşük kullanım ve aktivasyon oranı" ve Video Library uygulamasını diğer uygulamalardan ayırmak zorluğu gibi nedenleri göz önünde bulunduruyor.

Şirket ayrıca gelecekteki Android güncellemeleri için bu uygulamanın desteklenmeyeceğini ve kullanımının son bulacağını belirtiyor.

Ancak, bu kararın Samsung'un kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanma ve daha fazla kullanıcıya hitap etme isteğiyle ilişkilendirildiği anlaşılıyor.

Bu durumda, alternatif uygulamalara yönelmek ve Samsung'un mobil ekosistemine yönelik gelişmeleri izlemek, bu değişikliğe uyum sağlama konusunda yardımcı olabilir.

Ayrıca Samsung One UI 6 güncellemesi hakkında da bazı bilgiler paylaştı. Güncellemenin Avrupa'da seçili ülkelerde sunulduğu açıklandı.

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