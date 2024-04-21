Samsung ve Qualcomm Güçlerini Birleştiriyor: Daha Hızlı 5G Üretecekler!

Geçtiğimiz hafta sonu Samsung ve Qualcomm, hem Frekans Bölünmüş Çift Yönlü (FDD) hem de Eş Zamanlı Çift Yönlü Zaman Bölmesi (TDD) spektrum bantları için 1024 Çift Açıklıklı Modülasyon (QAM) testlerini tamamlayarak 5G indirme hızını %20 artırdıklarını duyurdular. İlki kullanıcı ve alıcı için iki farklı frekans kullanırken, TDD tek bir frekans kullanıyor ve verici ve alım işlemlerini zamanla ayırıyor.

QAM, her iletimde gönderilebilecek veri miktarı (bit cinsinden) ile ilgili gelişmiş bir modülasyon teknolojisidir. QAM numarası ne kadar yüksek olursa, iletim o kadar verimli oluyor. Çoğu ticari ağ 256QAM kullanırken, 3GPP Sürüm 17, 1024QAM kullanımını öngörüyor.

Samsung ve Qualcomm Hızlı Mobil Hizmeti İçin Güçlerini Birleştirdi

Samsung bu gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

"Bu geliştirilmiş QAM teknolojisi, operatörlerin spektrum kaynaklarını maksimize etmelerine yardımcı olur ve yüksek indirme hızları gerektiren canlı video akışı ve çevrimiçi çok oyunculu oyun gibi çeşitli mobil hizmetlerden mobil kullanıcıların sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlar."

Test, Samsung'un 5G vRAN yazılımını kullanan ve 2,1GHz (FDD) ve 3,5GHz (TDD) bantlarını destekleyen radyolarıyla Güney Kore'deki Sammy'nin Ar-Ge laboratuvarında gerçekleştirildi. Qualcomm'un katkısı, en son Snapdragon X75 5G Modem'e sahip olan telefon form faktörü cihazını içeriyordu.

Bu modem şu anda Samsung Galaxy S24 serisinde kullanılıyor ve bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek olan iPhone 16 serisinde de kullanılması bekleniyor.

Samsung ve Qualcomm, 256QAM kullanılarak elde edilen hızdan %20 daha hızlı olan 485Mbps'lik bir indirme veri hızı sağlayabildiler.Geçen yıl, Samsung ve Qualcomm, FDD spektrumu için eşzamanlı 5G 2x yukarı bağlantı ve 4x aşağı bağlantı taşıyıcı birleştirmeyi başaran ilk şirketlerdi.

Qualcomm Technologies, Inc. Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Sunil Patil, şu açıklamayı yaptı:

"Bu endüstride Samsung ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bu başarı, operatörlere 5G ve spektral verimliliği artırmak için çabalarına destek verme konusundaki kararlılığımızı sergiliyor. Gelişmiş QAM teknolojisinden yararlanarak, operatörlere spektrum kaynaklarını maksimize etme ve 5G kullanıcılarına sorunsuz, yüksek hızlı mobil hizmetler sunma imkanı sağlıyoruz."