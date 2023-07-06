Samsung Quick Share Özelliğinin Kullanım Alanını Genişletti 

Samsung’un Quick Share özelliği kullanıcıların farklı türde içerikleri Samsung markasına ait telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar arasında yalnızca bir dokunuşla paylaşmasına olanak tanır. Bugün yayınlanan güncelleme ile birlikte Quick Share özelliği artık diğer akıllı cihazlar içinde kullanılabilecek.

Samsung Paylaşım Özelliğinin Yeni Güncellemesini Yayınladı

Samsung cihazları arasında paylaşmak istediğiniz videolar, resimler veya belgeler bu eklenti sayesinde güvenli bir şekilde karşı cihaza geçer.Samsung’un Quick Share özelliği bunu yapmanın en hızlı yollarından biridir. Şimdiye kadar 2020'de kullanıma sunulan bu özellikten sadece Samsung telefon/tablet ve dizüstü bilgisayar sahipleri yararlanabiliyordu.

Yeni güncelleme, Quick Share'i Samsung olmayan PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılabilir hale getirirken, uygulama, paylaşım özelliğini içinde Intel Wi-Fi ve Bluetooth kartlarını barındıran Windows cihazlarıyla sınırladı.

Wi-Fi ve/veya Bluetooth kartlarıyla donatılmış, Samsung olmayan bir PC veya dizüstü bilgisayarınız yoksa, yayınlanan en son Quick Share güncellemesi size herhangi bir fayda sağlamaz.