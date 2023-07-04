Samsung Telefonlara Zam Geldi: Elinizi Çabuk Tutun!

Türkiye'de döviz kurları yükselmeye devam ederken, yabancı şirketler de fiyatlarını buna göre ayarlıyor. Apple Türkiye'nin başlattığı fiyat artışı trendine bugün Samsung Türkiye de katıldı.

Bugün gelen fiyat artışları şu anda yalnızca Samsung'un resmî web sitesi için geçerl gibi görünüyor. Öyle ki Samsung'a ait diğer perakende mağazaları henüz değişiklikleri yansıtmadı.

Zamlardan Hangi Telefonlar Etkilendi?

Son düzenlemelerin ardından Galaxy S23 30.999 TL'ye, Galaxy S23+ 40.999 TL'ye ve Galaxy S23 Ultra 51.999 TL'ye yükseldi. Orta seviye modeller de bu fiyat artışlarından etkilendi. Galaxy A54 16.000 TL'ye, Galaxy A73 ise 18.000 TL'ye yükseldi.

Özellikle artan dolar kuru nedeniyle önümüzdeki günlerde daha fazla şirketin zam furyasına katılması bekleniyor.

Eğer yakın zamanda bir Samsung model telefon almayı planlıyorsanız, gelen zamlar tüm perakende mağazalara yansıtılmadan önce elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz.