Samsung'un Gizli Planı Ortaya Çıktı! Aynı Apple'daki Gibi Olacak

Akıllı telefonların giderek daha büyüdüğü ve bir telefondan çok küçük bir tablet gibi görüldüğü zamanlarda ortaya çıkan S Pen, günümüzde popülaritesini her geçen gün biraz daha yitiriyor. Galaxy Note serisinin sonlandırılması ile başlayan süreç, son olarak S25'teki versiyonda Bluetooth teknolojisinin kaldırılması ve Galaxy Z Fold 7'de S Pen desteğinin kaldırılması ile devam ediyordu. Ancak iddialar S Pen'in beklenmedik bir dönüş yapabileceği yönünde.

Yeni Nesil S Pen Teknolojisi Yolda

Pek çoğumuzun birkaç sene içerisinde tamamen unutulmasını beklediği S Pen, sağlam bir dönüş yapabilir. İddialara göre Samsung, kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine S Pen stratejisini yeniden değerlendiriyor. Yine aynı iddialara göre ilk adım ise teknoloji değişikliği. Şirketin şu anda kullandığı Elektromanyetik Rezonans (EMR) teknolojisi, yakın gelecekte yerini çok daha gelişmiş sistemlere bırakabilir.

Samsung mühendisleri Apple'ın iPad modellerinde kullandığı Aktif Elektrostatik Çözüm (AES) teknolojisini kendi katlanabilir telefonlarına uyarlama konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor. İki teknoloji arasındaki farklar oldukça belirgin. EMR sisteminde kullanılan kalemler hiçbir zaman şarj edilmeye ihtiyaç duymuyorken AES teknolojisinde durum tam tersi.

Ancak AES şarj gerektirme handikapının yanı sıra pek çok avantaj sağlıyor. Bu sistemdeki kalemler çok daha ergonomik bir kavrama sunuyor ve doğal bir yazma hissi veriyor. En büyük artısı ise telefonda ayrı bir şarj teknolojisine ihtiyaç duymaması. Bu sayede cihazlar hem daha ince hem de daha hafif olabiliyor.

Samsung Display'in Güney Koreli çip üreticisi HiDeep ile ortaklaşa geliştirdiği yepyeni bir kalem teknolojisi de gündemde. Bu teknolojinin detayları henüz açıklanmasa da uzmanlar bunun EMR ve AES'i harmanlayan hibrit bir çözüm olabileceğini düşünüyor. Böylece her iki sistemin avantajları tek bir kalemde birleştirilebilir.

Samsung, malzeme konusunda da radikal kararlar almayı planlıyor. Şu anda Galaxy Z Fold serilerinde kullanılan pahalı titanyum arka kapak yerine cam kullanma fikri masada. Cam sadece daha uygun maliyetli değil, aynı zamanda tedarik zinciri açısından da çok daha erişilebilir bir malzeme. Bu değişiklik S Pen teknolojisinin geri dönüşünü kolaylaştırabilir.

Galaxy Z Fold 7'yi piyasadaki en ince katlanabilir telefon yapmak uğruna S Pen desteğini feda eden Samsung, şimdi rotasını değiştiriyor gibi görünüyor. Şirket yetkilileri yeni teknolojilerin olgunlaşması ve kullanıcı talebinin yeterli seviyeye ulaşması durumunda bu özelliğin kesinlikle geri döneceğinin sinyallerini veriyor. Tabii ki bunun için biraz daha sabırlı olmamız gerekebilir.