Samsung Kullanıcıları İsyanda: One UI 7 Her Şeyi Mahvetti

Samsung Galaxy S23 serisi için One UI 7 güncellemesini yayınladı. İlk etapta kullanıcılar küçük bir servet ödedikleri telefonlarının yeni özellikler kazanmasından memnun olsalar da güncelleme bazı sorunları da beraberinde getirdi. Güncelleme sonrasında kamera performansında belirgin düşüş yaşayan Galaxy S23 serisi kullanıcıları bulanık fotoğraflar ve yavaşlama gibi sorunlardan şikayetçi.

One UI 7 Güncellemesi Samsung Galaxy S23 Serisine Yaramadı

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yükleyen Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S23 FE kullanıcıları kamera kalitesinde önemli sorunlar yaşamaya başladı. Kullanıcıların yaşadığı ana problemler arasında bulanık fotoğraflar, soluk renkler ve netlik kalitesinde düşüş yer alıyor.

İyi ışık koşullarında bile renklerin tuhaf görünmesi gibi sorunlar da mevcut. Bu problemler sadece fotoğraf kalitesiyle sınırlı kalmıyor. Bazı kullanıcılar kamera uygulamasında da yavaşlama sorunu yaşadığını belirtiyor. Kamera modları arasında geçiş yaparken veya ön-arka kamera değişiminde gecikmeler meydana geliyor.

Etkilenen kullanıcılar kamera uygulamasının önbelleğini temizleme ve ayarları sıfırlama gibi çözümleri denese de başarılı olamadı. Samsung'un destek ekibi, kullanıcılardan Samsung Members uygulaması üzerinden detaylı hata raporları ve log dosyaları göndermelerini istiyor.

One UI 7 güncellemesi aynı zamanda bazı kullanıcılarda ağ bağlantısı ve Bluetooth gibi bağlantı teknolojilerinde de sorun yaşamasına yol açtı. Samsung'un bu sorunları hızlı bir şekilde çözmesi beklenirken kullanıcılar ise öfkeli. Samsung Galaxy S23 serisi Şubat 2023'te One UI 5.1 ile kutudan çıktı. Yani bu telefonlara eski demek pek de doğru olmaz.

Kısa süre içerisinde One UI 6 güncellemesi alan telefon sadece ikinci büyük güncelleme olan One UI 7'de duvara tosladı. Kullanıcılar hen güncellemelerini geç aldı hem de teknik sorunlarla karşılaştı. Günümüzde S23 Ultra hala 50 bin TL'den satılırken güncelleme performansının bu kadar kötü olması ise kullanıcılarda soru işaretleri bıraktı.