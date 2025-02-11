Samsung S25 Edge Daha Piyasaya Çıkmadan iPhone 17'yi Solladı

Samsung, Galaxy S25 Edge'i CES 2025'te ilk kez göstermişti ancak o zamandan beri net bir çıkış tarihi paylaşmadı.

Güvenilir sızıntı kaynağı Max Jambor'un son paylaşımına göre cihaz Q2 2025'te, yani Nisan ve Haziran aralığında piyasada olacak. Sadece 5.84 mm kalınlığında olması beklenen cihaz, Apple'ın iPhone 17 Air modelinden önce piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri Neler?

Bu ultra ince telefonun öne çıkan bilgileri arasında Galaxy S25 ile benzer özellikler taşıyor olması var.

En çok öne çıkanı da 5.84 mm ince kasa ile çıkacak olması. Piyasadaki denk rakibi iPhone 17 Air'in 6 mm altında olacağı konuşuluyorsa da Samsung'un modelinden daha ince olmayacağı düşünülüyor.

Tabii ince tasarım yüzünden bataryadan ödün verilmesi muhtemel. Bataryanın küçük olmasının yanı sıra kamerada da farklı bir kurulum tercih edilebilir.

Samsung'un Galaxy S25 Edge modeli, standart Galaxy S25 ile benzer donanıma sahip olacak. Aralarındaki bariz fark da kasadaki incelik olacak.

Galaxy S25 Edge Ne Zaman Çıkıyor?

Bazı tahminler, Mart'ta gerçekleşecek olan MWC 2025 etkinliğinde yeni bilgiler geleceğini savunuyor. Mayıs 2025 takvimi ise daha önceki sızıntılara göre lansman tarihine göz kırpıyordu.

Temmuz-Ağustos 2025 dönemi için ise ilk tahminler yapılmıştı. Lansman tarihi olarak sonradan daha erken tarihler gösterilmeye başladı.

Bu doğrultuda Mart ve Haziran ayları arasında lansman tarihinin kesinleşeceğini bekleyebiliriz.