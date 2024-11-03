Samsung, S25 Serisi İle Yıllardır Kullandığı Galaxy Markasına Veda Edecek: Telefonların Yeni İsmi Ne Olacak?

Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında tanıtmasını beklediğimiz yeni Gakaxy S25 serisi ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Söylentilere göre şirket, yeni cihazlarının isimlendirmesinde değişikliğe giderek efsanevi Galaxy markasına veda edecek.

Samsung, S25 Serisi İle Galaxy İsmini Değiştirerek Yeni Bir Marka Oluşturacak

Gelecek ocak ayında yepyeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla tekrardan sahneye çıkacak Samsung, Galaxy S25 serisi ile birlikte dev bir değişiklikle imza atabilir. Aktarılanlara göre şirket, yeni cihazlarla birlikte uzun yıllardır telefonlarında kullandığı Galaxy isimlendirmesine veda edecek.

Söz konusu isimlendirme değişikliği resmi olarak henüz doğrulanmasa da güvenilir kaynaklar, efsaneleşen Galaxy markasının yakında tarihe karışacağın işaret ediyor. Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen S25 serisi, hala Galaxy ön adıyla lanse edilse de bu durumun yakında değişebileceği söyleniyor.

Gelen son bilgilere göre yeni akıllı telefonların Samsung S25, Samsung S25+ ve Samsung S25 Ultra isimleriyle tanıtılması oldukça muhtemel. Söz konusu cihazlara ek olarak piyasaya sürülecek Galaxy S25 FE modelinin de Slim adını alması bekleniyor.

Öte yandan bazı iddialara göre şirket, Galaxy S25 serisinin ardından yeniden markalaşmaya gidecek. Firma özellikle amiral gemisi telefonlarında Galaxy isimlendirmesine veda ederek, rakibi Apple'ıniPhone'una benzer bir marka oluşturmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, Galaxy ismine veda etmeli mi? Yorumlarda buluşalım...