Samsung Kullanıcıları Çileden Çıkaran Hatanın Çözümünü Buldu!

Samsung, Galaxy telefon sahiplerinin karşı karşıya kaldığı bazı sorunları çözmek için bir süredir yoğun mesai harcıyor. Güney Koreli üretici son olarak kullanıcı deneyimini düşüren bu hataları ortadan kaldırmayı başardı ve bulmuş olduğu çözüm yöntemini de paylaştı.

Bilindiği üzere son dönemde bazı kullanıcılar Samsung forumları başta olmak üzere birçok mecrada Samsung Saat uygulamasında yaşadıkları paylaştılar. Neyse ki marka uzun uğraşlar sonucu Galaxy telefon sahiplerini çileden çıkaran bu problemleri ortadan kaldırdı.

Samsung Saat Uygulaması için Yeni Güncelleme Yayında

Samsung, kısa süre önce Saat uygulaması için 12.3.30.35 yapı numarasına sahip yeni bir güncelleme yayınladı. Bu yama One UI arayüzünü çalıştıran Galaxy cihazları için gelirken, 31,55 MB'lık bir paket boyutuna sahip. Bununla birlikte, yeni yapının uygulamanın sunduğu kullanıcı deneyimini ve işlevselliği artırdığını belirtelim.

Yeni güncellemenin yama notları arasında maalesef spesifik bilgiler yer almıyor. Bu yüzden hangi hataların çözüldüğüne dair kesin bir kanıya varamıyoruz. Ancak yine de ''Birkaç hata düzeltildi'' ifadesinin özellikle son dönemde yaşanan problemlere işaret ettiğini kolaylıkla söyleyebiliriz.

Şirketin net bilgiler vermemesine rağmen bu güncellemenin saatin geride kalması ve rakamların birbirinin üzerine binmesi gibi hataları ortadan kaldırdığı tahmin ediliyor. Galaxy telefon sahipleri an itibariyle Galaxy Store üzerinden Samsung Saat uygulamasını güncelleyebilirler.