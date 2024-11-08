Samsung, Popüler Sağlık Uygulamasını Eski Telefonlarından Kaldırma Kararı Aldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, birçok Galaxy kullanıcısını yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Şirket, kısa bir süre önce sevilen "Sağlık" uygulamasının eski akıllı telefon modellerinden kaldırılacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Samsung Sağlık Uygulaması, Android 11 ve Önceki Sürümleri Kullanan Telefonlarda Çalışmayacak

Tüm dünyada akıllı telefonlarının yanı sıra, akıllı ev ürünleri ve giyilebilir teknolojileriyle de bir hayli tanınan Samsung, kullanıcılarına bu cihazlar üzerinden sunduğu çeşitli sağlık özellikleriyle pek çok kişinin beğenisini kazanmış durumda. Ünlü şirket son olarak, popüler Sağlık Takibi, veya bir diğer adıyla Health Monitor uygulamasının artık bazı akıllı telefon modellerinde çalışamayacağını açıkladı.

Firma, yaptığı açıklamada yakında Android 11 ve önceki sürümlerle çalışan Galaxy telefonların Sağlık uygulamasınına veda edeceğini duyurdu. Firma söz konusu değişikliğin, uygulamanın 1.4.1 sürümü ile birlikte hayata geçirileceğini belirtti.

Bu bağlamda, söz konusu sürümün yayınlanacağı 23 Aralık 2024 tarihinden itibaren, Android 11 ve daha eski sürümleri çalıştıran telefonlara sahip kullanıcılar özellikle Galaxy Watch gibi giyilebilir teknolojilerin sağladığı kan basıncı, EKG okumaları, uyku takibi ve pek çok sağlık özelliğinden mahrum kalacak.

Peki siz Samsung'un Sağlık uygulamasına yönelik aldığı bu yeni karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...