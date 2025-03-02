Samsung, Vision Pro Rakibi Yeni Cihazını Çok Yakında Tanıtabilir!

Son zamanlarda teknoloji dünyasında yıldızı bir parlayıp bir sönen sanal gerçeklik cihazları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre Google ve Samsung, geliştirdikleri yeni bir sanal gerçeklik başlığını piyasaya sürmek için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Apple Vision Pro'suna benzer tasarım çizgisi ve özelliklerine sahip olacağı söylenen yeni sanal gerçeklik başlığının ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili yeni bilgiler var.

Samsung'un Yeni Sanal Gerçeklik Başlığı MWC 2025'te Tanıtılacak

Aktarılanlara göre Güney Kore merkezli teknoloji devinin Google ile yaptığı iş birliği sonucunda ortaya çıkan yeni sanal gerçeklik başlığı, 3 Mart'ta başlayacak MWC 2025 fuarında resmi olarak tanıtılabilir. Daha öncesinde ortaya çıkan bilgiler, yeni cihazın Google tarafından sanal gerçeklik ürünleri için geliştirdiği Android XR isimli yeni bir işletim sistemi ile çalışacak.

Henüz teknik özellikleri ile ilgili oldukça az detaya hakim olduğumuz yeni sanal gerçeklik başlığının Vision Pro'ya kıyasla simülasyon ve modelleme gibi bazı üç boyutlu unsurların geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtiliyor. Yine de cihazın arayüzünün, rakibi Vision Pro'nun visionOS'i ile bir hayli benzediğini ve günlük kullanıma da uygun olduğunu belirtelim.

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