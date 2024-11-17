Samsung'un Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı: Projede Google ve Qualcomm da Var!

Giyilebilir teknoloji alanında Apple'a rakip olmak isteyen Samsung'un geçtiğimiz aylarda geliştirmeye başladığı sanal gerçeklik cihazı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Firmanın yeni akıllı gözlük modelini ne zaman piyasaya süreceği gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Samsung'un Yeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü 2025 Yazında Sahneye Çıkacak

Beyaz eşyadan akıllı telefonlara, sağlık sensörlü saatlerden akıllı yüzüklere kadar pek çok teknolojik ürün pazarında karşımıza çıkan Samsung, yakın zamanda sanal gerçeklik dünyasına da adım atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şirketin Apple Vision Pro'ya rakip olarak geliştirdiği yeni akıllı gözlüğü hakkında önemli bilgiler teknoloji gündemine düştü.

Aktarılanlara göre Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni sanal gerçeklik gözlüğü, 2025'in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Samsung'un söz konusu çeyrek içerisinde genellikle temmuz-ağusutos ayları arasında lansman gerçekleştiğini düşünürsek, yeni cihazın da bu aylar arasından birinde tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Şirketin Google ve Qualcomm iş birliğinde geliştiren yeni gözlüğün, Snapdragon AR1 işlemcisinden güç alacağı aynı zamanda NXP yongası tarafından da destekleneceği iddia ediliyor.12 Megapiksel Sony IMX681 sensörlerini bünyesinde barındıracak cihazın 155 mAh batarya kapasitesi ile 50 gram ağırlığa sahip olması bekleniyor.

İddialara göre Samsung'un toplamda 500 bin adet üreteceği yeni gözlük Meta Ray-Ban ve Apple Vision Pro’dan farklı olarak dahili bir ekrana bağlı olarak çalışmayacak. Fakat yapay zeka destekli özelliklerle kullanıcıların akıllı telefonları ve bulut tabanlı hizmetlerle etkileşim kurmasını sağlayacak. Yeni cihaz hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz Samsung'un yeni sanal gerçeklik gözlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...