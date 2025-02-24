Samsung Sayesinde Reçeteli Gözlükler Tarih Olabilir!

Samsung geçtiğimiz günlerde yapılan 2025 Unpacked etkinliğinde yeni nesil AR/XR gözlüğü ve "Project Moohan" adı verilen projeler üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu kapsamda yeni ürünlerini piyasaya sürmek için hummalı bir çalışmaya giren marka yeni patentleri de bünyesine dahil ediyor. Yapılan son patent başvurusundaysa reçeteli gözlükleri tarihe karıştıracak bir ürün yer aldı. İşte Samsung tarafından alınan yeni akıllı gözlük patenti ve detayları...

Samsung Reçeteli Gözlük Kullanmayı Tarihe Karıştırabilir!

2025 Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerinin de duyurusunu yapan Samsung, yeni nesil AR/XR gözlüğü ve Project Moohan adını verdikleri bir proje üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Marka bu konuda yeni patentler de almaya devam ediyor. Son yapılan patent başvurusuna baktığımızdaysa bizleri "reçeteli gözlükleri" tarihe karıştıracak bir teknoloji karşıladı. Bu patent ile birlikte Samsung, yeni akıllı gözlüğünde kullanıcıların göz bozukluklarına göre gerekli düzenlemeleri yapan bir lens geliştirdiğini bildirdi.

Patent Görselleri

Bahsi geçen teknoloji aslında oldukça basit bir mekanizma ile çalışıyor. Patent başvurusu yapılan görsellere bakıldığında lenslerin kullanıcıların görüşlerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyacağı ve daha iyi bir odak sağlayabilmek için lensleri hareket ettirebilen bir mekanizmanın gözlükte yer alacağı görülüyor. Ayrıca başvuruya bakıldığında bu lenslerin astigmat gibi uzak veya yakın göz kusurlarından ziyade farklı durumları da düzeltebileceği görülüyor.

Ancak tabiki de bunun bir patent başvurusu olduğunu hatırlatmamız da fayda var. Zira markalar ortaya çıkardıkları tüm fikirler için patent başvurusu yaparlar. Fakat bu patentlerden kaç tanesini uygulamada görüldüğü sorusunun cevabı ise tam bir soru işareti. Bu noktada asıl ürünün patent ile birebir olacağı kanısına kapılmamak gerektiğini bildirelim. Ancak yine de patent başvurusuna baktığımızda pratikte kullanılabilir bir ürünün ortaya konduğunu söylememiz mümkün.

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