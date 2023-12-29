Samsung'dan Yeni Teknoloji Atılımı: Sensör Üstü Yapay Zekaya Sahip Kamera!

Akıllı telefon kameraları uzun bir yol kat etti ve bu alanda en önde gelen iki şirket elbette Samsung ve Sony. Her iki şirket de piyasadaki en iyi sensörleri sunabilmek için var gücüyle çalışıyor.

Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir rapora göre Samsung, Sony'ye karşı sektörde öne geçebilir çünkü şirket şu anda mantıklı gelmeyebilecek ancak akıllı telefon fotoğrafçılığında devrim yaratabilecek sensör üstü yapay zekâya sahip bir sensör geliştirmeyi amaçlıyor.

Sensör Üstü Yapay Zekaya Sahip Kamera Neler Sağlayacak?

Yeni rapor, Samsung'un şu anda kamera sensörlerine yapay zekâ getirmek için çalıştığını doğruluyor. Şirket daha önce temelde yapay zekâ kullanan Zoom Anyplace teknolojisini duyurmuştu ve şimdi bu teknolojiyi bir üst seviyeye taşımanın peşinde.

Elbette bu değişikliği hemen göremeyeceğiz ve Galaxy S24 serisinin bu sensöre sahip olması pek olası değil çünkü şirket hâlâ bu teknolojiyi gerçekleştirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Yeni teknoloji gecikme süresini azaltacak, görüntü kalitesini iyileştirecek ve güç tüketimini azaltacak. Şu anda yüz ve nesne tanıma da dâhil olmak üzere yapay zekâ entegrasyonu kullanılacak pek çok özellik test ediliyor.

Yapay zekâyı teknolojilerine ve ürünlerine entegre etmek isteyen şirketler gerçek anlamda bir yarış içerisinde ve 2024 yılı bu alanda oldukça dolu dolu geçecek gibi görünüyor.