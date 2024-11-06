Samsung'un Bile Bir Zamanlar Sırt Çevirdiği Sesli Asistan Bixby Yeni Özelliklere Kavuştu: Artık Çok Daha Akıllı!

Samsung'un geçtiiğimiz yıllarda büyük umutlarla kullanıma sunup, büyük bir hayal kırıklığına sebep olan sesli asistanı Bixby ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir zamanlar şirketin bile sırt çevirip geliştirmeyi bıraktığı sesli asistan, kısa bir süre önce oldukça kullanışlı bir dizi yeni özelliğe kavuştu. Detaylar haberde.

Yapay Zeka Destekli Yeni Bixby Artık Çok Daha Gerçekçi Sohbetler Edebiliyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, kısa bir süre önce Çin'de önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, Uzak Doğu devine özel yeni katlanabilir telefonları W25 ve W25 Flip'i sergilerken, aynı zamanda uzun bir süredir neredeyse tüm kullanıcıların sırtını döndüğü Bixby'i yenilediğini açıkladı.

Yapılan açıklamlara göre yenilenen Bixby, Samsung'un geliştirdiği büyük yapay zeka dil modelleri (LLM) tarafından desteklenecek. Sesli asistan bu sayede kullanıcılara daha akılcı ve gerçekçi yanıtlar verebilecek. Samsung kullanıcıları, Bixby'den hava durumuna göre giysi tavsiyeleri alabileceği gibi, iş yerine veya okuluna gittiği sırada canlı trafik bilgilendirmelerine erişebilecek.

Yeni Bixby bununla birlikte kullanıcıların Galaxy cihazlarında yapabileceği işlemleri daha kolay gerçekleştirmesi için ayrıntılı rehberler sunacak. Sesli asistan ayrıca, akıllı telefonda yer alan uygulamalardan daha kapsamlı bilgiler alabilecek. Örneğin Google Meet üzerinden planladığınız bir görüşmenin tarihi, bizzat Bixby tarafından size hatırlatılabilecek.

Yapay zeka ile adeta tekrardan doğan Bixby'nin arayüzü de daha kullanıcı dostu bir hale bürünmüş durumda. Kullanıcıların kolayca hem sesli hem de yazılı bir şekilde sohbet edebileceği yeni asistanın yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Bixby'ye başka hangi özellikler eklenmeli? Yorumlarda buluşalım...