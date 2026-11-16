OPPO Yeni Telefon Tanıttı! 7250 mAh Batarya ve 120Hz Ekrana Sahip

OPPO Reno 17 Pro tanıtıldı. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

OPPO Reno 17 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Dimensity 8550 Super

Dimensity 8550 Super RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.250 mAh

7.250 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık : IP69K sertifikası

OPPO Reno 17 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

OPPO Reno 17 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

OPPO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8550 Super işlemcisi bulunuyor. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

OPPO Reno 17 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Reno 16 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

OPPO Reno 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 4.199 yuan (31.743 TL)

12 GB RAM ve 256 GB Depolama : 4.599 yuan (34.767 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 4.999 yuan (37.791 TL)

OPPO Reno 17 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Reno 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Reno 15, Find X9 Pro ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Reno 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.