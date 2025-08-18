Samsung Sayesinde Bir Daha Damacana Suya Para Vermeyeceksiniz

Samsung, akıllı telefon ve ev elektroniği pazarında yapay zekâ yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken, bu kez mutfaklara hitap eden; iki haftada bir damacana su siparişi verme ihtiyacını bitirecek yeni bir araç tanıttı. Yapay zekâ desteğine sahip bu alete Bespoke AI Water Purifier Countertop adı veriliyor. Güney Kore'de resmi olarak satışa çıkan Bespoke AI Water Purifier Countertop, 82 farklı zararlı maddeyi filtreleme özelliğiyle piyasadaki "en gelişmiş su arıtıcısı" olma unvanını elde etti.

38 Farklı Tarif İçin Doğru Su Miktarını Ayarlayabiliyor

Ürünün en dikkat çekici yanı hiç şüphesiz yapay zekâ entegrasyonu. Kullanıcılar, Samsung SmartThings uygulaması veya Bixby sesli komutları üzerinden cihazı kontrol edebiliyor. Bu su arıtıcısı sadece "arıtma" görevi için değil, yemek tariflerinizde yardımcı olması için de özel olarak geliştirilmiş. Öyle ki su sıcaklığı ve miktarını tarifinize göre ayarlayarak kolay sağlıyor. Güney Kore'de popüler olan "ramen" yemeğinin 38 farklı versiyonu için de ayrı ayrı su miktarı ayarlama gibi fonksiyonlara sahip.

Paslanmıyor ve Filtre Değişim Zamanını Bildiriyor

Arıtıcıda kullanılan paslanmaz çelik kullanılmış. Bu malzeme, korozyona karşı dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor. Sistem ayrıca NSF International tarafından onaylanmış durumda; yani ABD Ulusal Standartlar Birliği tarafından güvenilirliği resmileştirilmiş. Cihaz, her üç günde bir elektroliz yoluyla otomatik sterilizasyon gerçekleştiriyor. Böylece bakteri ve mikrobiyal oluşumunun önüne geçiliyor. Ayrıca filtresinin değişme zamanı geldiğinde kullanıcıya bildirim göndererek haber veriyor. İçinde 4 aşamalı özel bir filtre sistemi yer alıyor ve ağır metalleri ve mikroplastikleri bile temizleyebiliyor.

Bespoke AI Water Purifier Countertop Fiyatı

Şu an sadece Güney Kore'de satışı yapılan su temizleme aracı, $1000'lık (~₺40.888) fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüş durumda. Sağlık açısından pek çok takdir edilesi özelliğe sahip olması sebebiyle yüksek talep göreceği düşünülüyor. Bu sebeple global pazarlardaki yerini de yakın zamanda alacak, ancak ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı.