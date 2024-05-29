Samsung'un 55 Yıllık Tarihinde Bir İlk Yaşanıyor: Ortalık Fena Karışacak Gibi Duruyor!

Samsung Electronics'e ait bir işçi sendikası olan Ulusal Samsung Elektronik Birliği (NSEU), yönetimin ve sendikanın maaş artışları konusunda anlaşmaya varamadıkları için 55 yıl sonra ilk grevini gerçekleştireceğini duyurdu.

Sendika, üyesi olan tüm çalışanlara 7 Haziran tarihinde ücretli izin kullanmaları çağrısında bulundu. Bu bir günlük izinde ise protesto düzenleyeceklerini açıkladı. Peki bu durum Samsung için ne ifade ediyor?

Samsung'un İlk Grevi Ses Getirecek

28.000 üyesi bulunan sendika ile görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Samsung, bu durumdan zararlı çıkacak gibi görünüyor. Sendikadaki bir temcilsi, canlı yayınlanan basın toplantısında şunları söyledi:

"İşçi sendikalarına yönelik zulme artık dayanamayız. Şirketin emekçileri ihmal etmesi karşısında grev ilan ediyoruz."

Sendika, %6,5 oranında ücret artışına ek olarak şirket kazancına sabitlenmiş bir ikramiye talebinde bulundu. Ancak Samsung Electronics, yılın başından bu yana sendikayla görüşmelere devam etse de henüz bir anlaşmaya varamamış olmaları, sendikanın grev yapmasının fitili çaktı.

Analistler ise bu grevin, teknoloji devi için iyi olmayacağını ve küresel elektronik tedarik zincirinin etkilenebileceğini söyledi. Sendikanın bu duyuruyu yapması bile şirketin hisselerinde %2'lik bir düşüşle işlem görmesine sebep oldu.