Bir Darbe Daha: Samsung Telefon Üretimini Azaltıyor

Yıllardır dünyanın lider akıllı telefon üreticisi Samsung, COVID-19'un neden olduğu tedarik zinciri sorunu ve birçok ülkedeki kronik ekonomik problemler de dâhil olmak üzere çeşitli nedenler yüzünden planladığı kadar akıllı telefon satamadı.

Küresel akıllı telefon gönderileri neredeyse tüm şirketleri etkileyerek azaldığından, Güney Koreli teknoloji devi Samsung adına da işler yolunda gitmiyor. Taiwan Economic Daily'den yeni bir rapor, şirketin gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatlarını azaltmayı planladığını iddia ediyor.

Rapora göre Samsung, 2023 yılında akıllı telefon üretimini %13 oranında azaltmayı planlıyor ve bu da kabaca 30 milyon adede tekabül ediyor. Bunun temel nedeni, şirketin planladığı kadar çok akıllı telefon satamaması ve pazarın zayıf talep görmeye devam etmesi nedeniyle akıllı telefon pazarında yaşanan büyük düşüşten kaynaklanıyor.

Samsung Telefon Üretimlerini %13 Azaltıyor

Samsung, bu yılın üçüncü çeyreği için bir önceki çeyreğe kıyasla sevkiyatlar açısından pazar payını artırmayı başarırken, şirket yıllık bazda yaklaşık %8 civarında bir düşüş kaydetti.

Piyasada düşüş yaşayan sadece Samsung değil. Japonya merkezli Murata ve Tayvan merkezli Yageo, Tongxin Electic ve Duntai gibi bazı akıllı telefon bileşeni tedarikçilerinin de benzer sorunları paylaştığı belirtiliyor

Sevkiyatlardaki %13 oranındaki bu azalmanın telefon sektörüne etkisinin ne olacağını hep birlikte önümüzdeki yıl göreceğiz.