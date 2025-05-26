Kötü Haber: Samsung Telefonların Fiyatları Yüzde 40 Artabilir!

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturur oturmaz başta Çin olmak üzere birçok ülkeye uyguladığı ek gümrük vergileri nedeniyle telefon fiyatlarında ciddi artış yaşanacağını günlerdir konuşuyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde iPhone 17 maliyetinin detaylı bir şekilde analiz edildiği bir makale yayınladık.

Ek Gümrük Vergileri Samsung Telefon Fiyatlarını Artıracak

Trump geçtiğimiz günlerde Apple CEO'su Tim Cook'a iPhone üretimini ABD'ye taşımamaları halinde yüzde 25 ek vergiyle karşılacaklarını söyledi. Tabii konuşmanın devamında diğer markalar unutulmadı. Trump, Samsung başta olmak üzere ABD'de telefon satan "herkesin" aynı tarifeye tabi olacağını açıkladı.

Samsung'un ABD'nin yürüttüğü bu politikaya karşı acil durum ilan ettiği belirtilirken, ilk tahminler ortaya çıkmaya başladı. Eğer gümrük vergileri başta olmak üzere getirilen ek vergiler Temmuz sonunda uygulanmaya başlanırsa (90 günlük durdurma kararının dolacağı tarih) Samsung telefonların fiyatları yüzde 30 - 40 oranında artacak.

Apple, ABD'nin kendi markası olduğu için zaman olarak bir istisna uygulanıp uygulanmayacağı bilinmiyor. Trump'ın istediği gibi Apple'ın üretimi ABD'ye kaydırması da kısa vadede mümkün değil. Çünkü hem tesislerin taşınması hem de maliyetlerin artması telefon fiyatlarını ciddi oranda artırır.

Samsung'un ise pek şansı yok gibi görünüyor. Güney Koreli teknoloji devinin cihazlarını ABD'de üretmesi mümkün değil. Kuzey Amerika bölgesi premium telefonların büyük ilgi gördüğü bir pazar ve Temmuz ayının başında Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'yi tanıtılacak.

Yani zaten pahalı olan katlanabilir telefonların daha da pahalı hale gelme ihtimali oldukça yüksek. Yüzde 30'luk bir artışı dikkate alırsak, Galaxy Z Fold 7'nin yaklaşık 2500 dolar seviyesine çıkması kaçınılmaz görünüyor. Tabii tüm bunlar Trump geri adım atmazsa gerçekleşecek.