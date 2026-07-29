Çin'in Otomobil İstilası Büyüyor: Avrupa'ya Tarihi Sevkiyat!

Çin'in otomotiv sektöründeki yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olan Çin, ülkede üretilen otomobilleri taşımak için artık kendilerinin ürettiği devasa gemilere güveniyor. Bu gemilerden en büyüğü olan 9,5 futbol sahası büyüklüğündeki Glovis Nova tek seferde binlerce otomobil taşıyarak önemli bir rekora imza attı.

Tek Seferde En Çok Kaç Otomobil Taşındı?

Malta bayraklı Glovis Nova, pazar günü Şangay'ın Güney Liman'ından tam 7 bin 738 adet elektrikli otomobille ayrılarak rekor kırdı. Bu miktar bir gemi ile tek seferde Çin'den sevk edilen yüksek sayıda elektrikli otomobil anlamına geliyor. Çin'den yola çıkan 7 bin 738 adet otomobil Belçika'nın Zeebrugge limanına hareket edecek. Otomobiller bu ülkeden Avrupa'nın dört bir yanına dağıtılacak.

Glovis Nova'nın Avrupa'ya taşıdığı araçların tamamını Tesla Model 3 ve Model Y oluşturuyor. Tesla'nın Şangay'daki Gigafactory'sinde üretilen bu araçlar Çin'in üretim kapasitesini de ortaya koyuyor. Bu sevkiyatta sadece binek otomobillere yer verilmesi sayesinde devasa geminin kapasitesinin daha verimli kullanıldığı da belirtiliyor.

Glovis Nova'nın Özellikleri Neler?

Yapılan açıklamaya göre Çin'in devasa yük gemisi toplamda 10 bin 800'e kadar araç taşıyabiliyor. Çin Devleti destekli Guangzhou Shipyard International imzalı devasa gemi sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan bir güç ünitesine sahip. Glovis Nova, bir diğer Çin yapımı gemi olan Glovis Leafer isimli gemi ile beraber yola çıktı. Glovis Leader ise yüklerini Güney Kore'nin Busan şehrine taşıyordu.

Büyük Taşma Gemileri Markalar İçin Ne İfade Ediyor?

Tesla'nın Şangay'daki fabrikası Çin'in yeni devasa gemiler üretmesi ile marka için çok daha önemli bir hâle gelmiş durumda. Şangay Güney Limanı, Tesla'nın fabrikasından sadece 20 kilometre uzaklıkta. Bu liman ve gemiler Tesla ve diğer otomobil üreticileri için büyük önem taşıyor.

Çin'in yeni gemi girişimlerinden diğer markalar da önemli fayda sağlıyor. Kendi araç taşma filosunu kuran BYD, ilk üretimi olan Explorer No.1 ile 2024 yılından bu yana önemli sevkiyatlar gerçekleştirmiş durumda. O günden bu yana filosuna 7 gemi daha ekleyen BYD, dünyanın dört bir yanına araçlarını taşıyabiliyor.

İran ve Ukrayna'da süren savaşlar nedeniyle artan petrol fiyatlarının da etkisi ile markanın elektrikli modellerine olan ilgi önemli oranda artmış durumda. Şirket BYD Zhengzou adını verdiği gemisi ile Çin'den Avustralya'ya yaklaşık 5 bin adet şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil sevkiyatı yapmıştı.

Editörün Yorumu

Çin özellikle elektrikli otomobillerin ardından otomotiv sektöründe rakipsiz hâle gelmiş durumda. Kendi markalarının yanı sıra birçok üreticiyi de ülkeye çeken Çin, en büyük ihracatçı ülke konumunda. Çin şimdi ise devasa gemilerle bu konumunu daha da güçlendiriyor. 10 bine varan taşıma kapasiteleri ile bu gemiler birçok marka için Çin'i daha da cazip hâle getirebilir.