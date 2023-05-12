Samsung'un Try Galaxy Uygulaması Güncellendi: İşte Yenilikler!

Samsung Electronics, ‘Try Galaxy’ uygulamasının genişletilmiş güncel sürümünü kullanıma sunduğunu duyurdu. Try Galaxy’nin yeni güncellemesi sayesinde, Galaxy kullanıcısı olmayanlar da artık yeni Galaxy S23 Serisi ve One UI 5.1 arayüzün yeni özelliklerini deneme olanağı bulabiliyor.

2022 yılında kullanıma sunulan ‘Try Galaxy’ uygulaması bugüne kadar 2 milyonun üzerinde indirilme sayısına ulaştı. Uygulamayı indiren kullanıcılar, uygulamanın ana sayfasında Galaxy ikonlarına, widget’larına erişebiliyor ve uygulama içi gezinti yapabiliyor. Uygulama, Endonezya Bahasa dili, Çince, İngilizce, Fransızca, Fransızca (Kanada), Almanca, Japonca, Portekizce, İspanyolca, İspanyolca (Meksika), İsveççe ve Vietnamca olmak üzere 14 farklı dil seçeneğine sahipken, aynı zamanda Türkçe dil desteği de bulunduruyor.

Try Galaxy Kullanıcılara Yeni Neler Sunuyor?

Samsung’un ‘Try Galaxy’ uygulaması, Galaxy deneyiminin son teknoloji oyun özelliklerini, optimize mobil platformunu, pil ve ekran gücünü göstererek, Galaxy S23 serisinin üstün performansını kullanıcılara deneyimleme imkânı sunuyor.

Kullanıcılar, One UI 5.1 kullanıcı arayüzünün sunduğu yepyeni dünyaya adım atarak, kişiselleştirilebilir duvar kâğıtları, ikonlar, mesajlaşma arayüzleri, arka planlar ve daha fazlasına Try Galaxy üzerinden ulaşabiliyor.

Samsung Electronics Mobil Deneyim Marka Pazarlama Grubu Başkan Yardımcısı Sonia Chang, uygulamayla ilgili şunları söyledi:

"Yalnızca Samsung Galaxy ekosisteminin sunduğu, kullanım kolaylığına sahip ve kişiselleştirilebilir deneyimleri geliştirmek bize gurur veriyor. Şimdi ‘Try Galaxy’ uygulaması ile Samsung kullanıcısı olmayanlara da en iyi ve en yeni Galaxy deneyimlerini sunuyoruz. Bu gibi yenilik ve deneyimleri önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımıza sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Uygulama Türkçe dil seçeneği ile kullanıma açıldı. Diğer pek çok özelliği incelemek için Try Galaxy web sitesini inceleyebilirsiniz.