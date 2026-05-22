GTA 6’da Mayıs Hayali Suya Düştü: Fragman, Fiyat ve Ön Sipariş İçin Yazı Bekleyeceğiz

GTA 6'nın çıkışına artık sadece aylar kaldı. Tüm zamanların en çok beklenen oyunu, 19 Kasım 2026'da PlayStation ve Xbox'ta oyuncularıyla buluşacak. Ancak çıkış tarihi yaklaşmasına rağmen oyuna dair elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Şu ana kadar yalnızca iki fragman yayınlandı ve henüz bir oynanış videosu bile görmedik. Neyse ki bu durumun ne zaman değişeceği belli oldu. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick'in açıklamasına göre bu yaz, GTA 6 hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.

GTA 6'nın Fiyatı Ne Zaman Açıklanacak?

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick şirketin hissedarlarıyla yaptığı toplantıda GTA 6'yla ilgili kritik bir soruyu yanıtladı. Bildiğiniz üzere çıkış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte oyuna dair yeni bilgi beklentisi de arttı. Son haftalarda ön sipariş tarihi, fiyat açıklaması ve üçüncü fragmanla ilgili pek çok iddia gündeme geldi. Hatta yenileri de gelmeye devam ediyor.

Ancak Zelnick'in açıklamalarına göre bu iddiaların hiçbiri doğru değil. Take-Two CEO'su kendisine yöneltilen bir soru üzerine GTA 6'nın pazarlama sürecinin yaz aylarında başlayacağını söyledi. Yaz teknik olarak 21 Haziran’da başlıyor. Yani üçüncü fragman, fiyat açıklaması ve ön siparişler gibi gelişmeler mayıs sonunda değil muhtemelen haziran sonuna doğru gelecek.

26 Mayıs İddiası Neden Gündem Oldu?

Bildiğiniz üzere birkaç hafta önce ortaya çıkan bir Best Buy e-postası GTA 6'nın 19 Mayıs'ta ön siparişe açılacağı iddialarını gündeme getirmişti. Benzer bir iddia da 36 Mayıs'ta bir gelişme yaşanacağı yönündeydi. TA 6 daha önce 26 Mayıs 2026’da çıkacak şekilde planlanmıştı. Oyun daha sonra 19 Kasım 2026’ya ertelenmişti.

Bu nedenle bazı oyuncular, Rockstar’ın eski çıkış tarihini üçüncü fragman ve ön siparişin başlangıcı için kullanabileceğini düşünmeye başladı. Ancak Rockstar Games tarafından doğrulanmış bir duyuru yok. Üstelik Take-Two CEO’sunun açıklaması bu iddiaları zayıflattı.

Elbette bu durum yakın tarihte bir gelişme olmayacağı anlamına gelmiyor. PlayStation cephesinin 2 Haziran'da düzenleyeceği State of Play etkinliğinde sürpriz bir GTA 6 duyurusu gelebileceği iddiaları da var. Ancak şimdilik bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt bulunmuyor.

GTA 6'nın Çıkış Tarihi Ertelenecek mi?

Hayır. Take-Two, GTA 6’nın 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacağını yeniden doğruladı. Reuters da Take-Two’nun son finansal açıklamasında 19 Kasım 2026 tarihini yinelediğini aktardı. Bu da en azından şimdilik yeni bir erteleme sinyali olmadığını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Best Buy e-postası ile ortaya çıkan 19 Mayıs iddialarına inanmış biri olarak biraz daha beklemek zorunda olduğumuz gerçeği beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Açıkçası ben oyunun mayıs ya da haziran gibi bir dönemde çıkmasını ve insanların yaz boyunca GTA 6'nın tadını çıkarmasını isterdim.

Sonuç olarak öğrencilerin en boş olduğu ya da pek çok çalışanın yıllık izin aldığı tarih bu. Rockstar da böyle düşünmüş olacak ki GTA 6'nın ilk çıkış tarihi 26 Mayıs olarak açıklanmıştı. Ne yazık ki işler pek de beklediğimiz gibi olmadı ve şimdilik beklemek be yazın oynayacak başka oyunlar bulmak dışında bir şansımız yok.