Samsung'un Merakla Beklenen Üçe Katlanabilir Telefonunun Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncü şirketlerinden Samsung ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Firmanın geçtiğimiz günlerde ilk kez gündeme gelen yeni üçe katlanabilir akıllı telefon modelinin ne zaman geleceği ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Samsung'un Yeni Üçe Katlanabilir Akıllı Telefonu Küresel Pazara 2025'te Gelebilir

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bugünlerde geliştirdiği iddia edilen yeni bir katlanabilir telefon modeli ile gündemde. Henüz geçtiğimiz günlerde firmanın yeni üçe katlanabilir bir telefon modeli için çalışmalara başladığı iddia edilmişti. Şimdi ise yeni ürünün muhtemel çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Sektörel kaynaklardan aktarılanlara göre Samsung, henüz yeni çalışmalarına başladığı üçe katlanabilir akıllı telefon modelini 2025 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Üstelik şirketin, sektörün ilk ürününü piyasaya süren Huawei'in aksine yeni telefonunu küresel pazarda da satışa sunacağı söyleniyor. Öte yandan henüz Samsung imzalı yeni üçe katlanabilir akıllı telefon modeli ile ilgili sızdırılan başka bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

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