Samsung'un 111 Bin TL'ye Satacağı Üçe Katlanan Telefon İçin Kritik İddia!

Android telefon pazarının en büyük oyuncularından Samsung, bugüne kadar birçok ikiye katlanır modeli tanıttı ve bu alanda satış liderlerinden biri haline geldi. Şimdi ise şirket, ilk üçe katlanır telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz hakkında bugüne kadar pek çok söylenti gündeme geldi. Ancak şimdi önceki iddialardan birini çürüten yeni bir bilgi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Samsung, Üçe Katlanabilir Telefonunu Hangi Ülkelerde Çıkaracak?

Yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen üçe katlanabilir cihazın ilk aşamada yalnızca Çin ve markanın ana vatanı Güney Kore’de satışa çıkacağı öne sürülüyordu. Ancak güvenilir bir kaynağın iddiasına göre model, Amerika Birleşik Devletleri’nde de piyasaya sürülecek. Eğer bu doğruysa ABD’de satışa sunulan ilk üçe katlanabilir telefon olacak.

Galaxy TriFold adıyla gelmesi beklenen cihazın ABD’de de satışa çıkacağı iddiası aslında şaşırtıcı değil. Çünkü böyle bir ilk, Kuzey Amerika ülkesindeki pazarda büyük ilgi uyandırabilir. Bu da Samsung için ciddi bir gelir kapısı anlamına geliyor. Söylentinin gerçek olup olmadığını yakında hep birlikte göreceğiz.

Beklenen Samsung Galaxy TriFold Özellikleri

Galaxy TriFold’un teknik detayları henüz netleşmiş değil. Ancak mevcut söylentilere göre cihazın 16 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği sunacağı konuşuluyor. Ayrıca NFC bağlantısı da bulunacak. Şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı. Kesin özellikleri ise tanıtımda hep birlikte öğreneceğiz.

Üçe Katlanabilir Samsung Galaxy TriFold'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kaynaklara göre akıllı telefonun ABD’de 3 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Bunu karşılaştırmak gerekirse en büyük rakibi Huawei Mate XT yaklaşık 2 bin 800 dolar seviyesinde fiyatlandırılıyor. Ancak şu an için yalnızca bazı ülkelerde satın alınabiliyor. Avrupa ve ABD'de mevcut değil.