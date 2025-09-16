Samsung'dan 8 GB RAM'li Ucuz Tablet Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A11+'ın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre 6.9 mm kalınlığında olacak tablet, yüksek batarya kapasitesi ile uzun kullanım süresi sunacak. Yapay zeka özelliklerinden de yararlanmayı mümkün kılan cihaz, diğer özellikleriyle beraber kullanıcıların dikkatini üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy Tab A11+ Özellikleri

Ekran: 11 inç, 1200 x 1920 çözünürlük, 90Hz

11 inç, 1200 x 1920 çözünürlük, 90Hz İşlemci: MediaTek MT8167

MediaTek MT8167 RAM: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7040 mAh, 25W hızlı şarj desteği

7040 mAh, 25W hızlı şarj desteği Ağırlık: 480 gram

480 gram Dayanıklılık: IP52 sertifikası (su sıçraması ve toza dayanıklılık)

IP52 sertifikası (su sıçraması ve toza dayanıklılık) Öne Çıkan Özellikler: Yapay zeka destekli Gemini ve Circle to Search hizmetleri

Yapay zeka destekli Gemini ve Circle to Search hizmetleri Renk Seçenekleri: Gri ve gümüş

Ortaya çıkan bilgilere göre 11 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy Tab A11+, 1200 x 1920 çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Bu da uygulamalar arasında geçiş yapmak gibi eylemlerde standart 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir hissiyata sahip olmanızı sağlayacak.

Tablette MediaTek MT8167 işlemcisi olacak. Bu işlemci, basit grafiklere sahip, Candy Crush Saga tarzı oyunları sorun yaşamadan oynamanıza yardımcı olacaktır. Bunun haricinde YouTube, Netflix gibi platformlarda video izleme, internette gezinme ve sosyal medya platformlarına göz atma gibi amaçlarla kullanılabilir.

Galaxy Tab A11+, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. 480 gram ağırlığındaki tablet, 7040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Buna ek olarak 25W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek.

Gri ve gümüş dahil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek olan tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Cihazın ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Samsung Galaxy Tab A9+'ın da arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile ön tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyordu.

Cihaz, IP52 sertifikasına sahip olacak. Bu da belirli bir dereceye kadar su sıçraması veya toza karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Tablet ayrıca yapay zeka destekli Gemini ve Circle to Search hizmetlerinden de yararlanmanıza olanak tanıyacak. Özellikle Circle to Search sayesinde ekranın belirli bir alanını daire içine alıp o kısımla ilgili sorunuza hızlıca cevap bulabileceksiniz.