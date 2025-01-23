Samsung Üçe Katlanabilir Telefonunu İlk Kez Gösterdi

Samsung, Galaxy S25 serisinin tanıtıldığı Galaxy Unpacked etkinliğinde gelecek stratejileri hakkında da ipuçları verdi. Telefonlara ek olarak 2025'in ikinci yarısında çıkacak S25 Edge modelini duyuran ve Apple Vision Pro rakibi sanal/artırılmış gerçeklik gözlüğünü gösteren şirket, uzun süredir konuşulan üç ekranlı katlanabilir telefonunu ilk kez resmi olarak duyurdu. İşte detaylar!

Samsung'dan Üçe Katlanan Telefon Geliyor

Unpacked etkinliğinin sonunda sahne alan Samsung Müşteri Deneyimi Başkanı Jay Kim, şirketin yeni teknolojilere olan yaklaşımını anlattı. Bu sırada, ekranda beliren üç ekranlı bir cihazın taslak görüntüsü dikkat çekti. Kim, bu cihazın "multi-fold" kategorisinde yer aldığını belirtti. Sızıntılara göre, Samsung’un bu yıl dört yeni katlanabilir cihaz çıkarması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Flip FE’nin yanı sıra bu yeni üç ekranlı cihaz da bu listeye dahil. Üretimin ikinci çeyrekte başlaması ve cihazın üçüncü çeyrekte piyasaya sürülmesi planlanıyor. Telefonun açıldığında yaklaşık 9.9 ila 10 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Bu boyut, telefonu adeta cebinizde taşıyabileceğiniz bir tablet haline getiriyor.

Yine de hatırlatmakta fayda var ki Samsung bir ilke imza atmadı. Huawei bir süre önce Mate XT modeliyle bu alanda bir adım attı. Hatta biz de Tamindir olarak Huawei Türkiye'nin davetiyle bu cihazı yerinde gözlemleme şansı yakaladık. Aşağıda yer alan gönderiden bu videoya göz atabilirsniz.

Elbette ki bir şeyi ilk yapmak prestij açısından önemli olsa da en iyisinin sizde olacağı anlamına gelmez. Bu nedenle Samsung gibi şirketlerin çalışmalar yaparak katlanabilir ekran teknolojilerini daha da geliştirmesi oldukça kritik. Kim bilir belki de yakın gelecekte 13 inçlik bir ekranı cebimizde gezdirecek bir formata sığdırmayı başarırız.