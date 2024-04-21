Yeşil Ekran Sorunu Yaşayanlara Müjde: Samsung Bir Ülkede Ücretsiz Değişim Hakkı Veriyor!

Bu yılın başından beri Samsung kullanıcıları telefonlarında aniden ortaya çıkan yeşil çizgilerle ilgili şikayet etmeye devam ediyor. Galaxy S21 ve S22 için Samsung’un kullanıcılardan ödeme talep etmesi de eleştirilerin odak noktasına oturmuştu.

Her ne kadar diğer markalarda da bazen yeşil ekran sorunu görünse de bu sorun Samsung telefonları için tekrarlayan bir problem gibi görünüyor.

Hindistan'daki Samsung Kullanıcılarına Telafi Hizmeti

Bunun üzerine Samsung, etkilenen Galaxy S21 ve S22 modellerinin sahiplerine ücretsiz bir kez ekran değişimi sunma kararı aldı. Sam Mobile'in bildirdiğine göre hizmet, cihaz garanti dışı olsa bile talep edilebilir. Samsung ayrıca ücretsiz batarya ve kit değişimi de sunuyor.

Yeşil çizgi sorunuyla ilgili şikayetlerin çoğunun Hindistan'dan gelmesi nedeniyle, Samsung'un ücretsiz ekran değiştirme teklifinin yalnızca Hindistan müşterileri için olması şaşırtıcı değil. Kullanıcılar, bir Samsung Değişim Merkezi'nden değişim hizmeti için 30 Nisan'a kadar randevu alabilirler.

Yeşil çizgi sorununun Hindistan'da satılan telefonları daha fazla etkilemesinin birkaç nedeni olabilir. Bunlardan ilki ülkenin dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı olduğundan sorun orada daha sıklıkla görülebilir.

İkinci olarak Hindistan'da satılan Samsung telefonları Hindistan'da üretiliyor, bu nedenle kalite kontrol önlemlerinin incelenmesi gerekebilir.

Son olarak da Hindistan sıcak bir ülke ve aşırı sıcaklıkların telefonların iç bileşenlerini etkilediği olabiliyor. Yine de hala bu sorunun neden kaynaklandığına dair detaylı bir açıklama yapılmadı.