Samsung, Apple'ı Hedef Aldı: Ücretsiz Temizlik Bezi Hediye Etti

Apple'ın geçtiğimiz ay satışa sunduğu 199 TL değerindeki parlatma bezine gönderme yapan Samsung, Samsung Members uygulaması üzerinden 1,000 adet ücretsiz temizlik bezi dağıttı. Görünüşe göre yalnızca Almanya'daki kullanıcılar ile kısıtlı kalan promosyon, yoğun ilgi sonrasında kısa bir süre içerisinde tükendi.

Samsung Temizlik Bezi ile Apple'a Gönderme Yaptı

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte yeni MacBook Pro 14 inç ve MacBook Pro 16 inç modellerini tanıtarak satışa sunmuştu. Ayrıca etkinlik sonrası satışa sunulan bir diğer ürün ise 199 TL fiyat etiketi ile kutudan çıkan parlatma bezi oldu. İsminden de anlamış olacağınız üzere Apple'ın parlatma bezi, ürünlerinizin üzerindeki tozu almak ve onları temizlemek için kullanabileceğiniz bir bezdir.

Samsung Members uygulamasındaki promosyonun detaylarına göre Samsung, promosyona katılan ilk 1,000 kullanıcıya 20 x 20 cm ölçülerinde bir temizlik bezi gönderdi. Bu, Apple'ın satışa sunduğu parlatma bezinden daha büyük ölçülere sahip olduğu anlamına geliyor ancak malzeme kalitesi tarafında neler sunacağını henüz bilmiyoruz. Şirketin yakında kendi temizlik bezini satışa sunmaya hazırlanıp hazırlanmadığını bilmiyoruz ancak bu çok da şaşırtıcı olmazdı.

'Aşındırmayan yumuşak malzemeden' üretildiği söylenen parlatma bezi, üzerindeki Apple damgası dışında çok derin detaylara ev sahipliği yapmıyor. Nitekim bu fiyat bandında elektronik cihaz bakım seti alabileceğinizi düşündüğümüzde, bundan bir tane satın almak tamamen isteklerinize kalmış durumda.

Kısaca hatırlatmak gerekirse Apple, kendi ürün gruplarının temizliğinde; yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bez kullanılmasını tavsiye ediyor. Buna ek olarak şirket; aşındırıcı yapıya sahip bezlerden, kağıt havlulardan, normal havlulardan ve benzeri ögelerden kaçınmanızı öneriyor.

Peki siz Samsung tarafından düzenlenen bu promosyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir temizlik bezine en fazla ne kadar verilmeli? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.