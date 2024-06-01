Samsung'dan Uygun Fiyatlı Akıllı Saat Geliyor: Galaxy Watch FE Ortaya Çıktı!

Uygun fiyatlı bir Samsung Galaxy Watch modelinin geleceğine dair geçmişte birçok kez söylentilerle karşılaştık, bugün ise bu iddiaları güçlendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Önümüzdeki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 serisi ve Galaxy Ring ile birlikte Galaxy Watch FE modelinin tanıtılması bekleniyor.

Galaxy Watch FE Resmi Destek Sayfalarında Görüldü

Bazı kaynaklar yeni uygun fiyatlı saatin Galaxy Watch 4 olarak adlandırılacağını belirtiyordu ancak bugün ortaya çıkan yeni bir rapora göre uygun fiyatlı Galaxy Watch modeli Samsung'un İngiltere ve Latin Amerika web sitelerinin resmî destek sayfalarında görüldü.

Samsung Galaxy Watch FE, Samsung İngiltere ve Samsung Kuzey Amerika web sitelerinde SM-R861 model numarasıyla listelenmiş durumda. Bu da yakın zamanda piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

Bu çarpıcı gelişme yaklaşan uygun fiyatlı akıllı saatle ilgili herhangi bir önemli ayrıntıya yer vermiyor, yani saatin özelliklerini öğrenmek için resmî tanıtımı beklememiz gerekebilir ancak artık böyle bir saatin geliştirildiğini resmî olarak onaylayabiliriz.

Peki sizin Samsung Galaxy Watch FE'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.