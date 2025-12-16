Artık Güncelleme Yok Demişti! Samsung'dan İki Model İçin Sürpriz

Samsung, en yeni arayüzü yazılımı One UI 8'i şimdiye kadar pek çok akıllı telefonuna ulaştırdı. Şirket öncelikli olarak üst segment modellerine güncelleme yayınlarken, öte taraftan akıllı saat sahiplerini de unutmuyor. Son gelen bilgilere göre Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic modelleri One UI 8 Watch güncellemesine kavuştu. İşte ayrıntılar...

Galaxy Watch 4 Serisi İçin One UI 8 Güncellemesi Sunuldu

Güney Koreli şirketin Ağustos 2021'de piyasaya sürdüğü Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic, One UI 8 Watch güncellemesi almaya başladı. WearOS 6 tabanlı bu yazılım sürpriz oldu çünkü Samsung, saat serisi için dört yıl güncelleme sözü vermişti. Yani söz verilen bu süre sona erdi. Bu bağlamda güncellemenin söz konusu modeller için son yükseltme olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcılara kademeli olarak dağıtılan güncelleme herkese aynı anda ulaşmıyor. Buna göre akıllı saatinizde yeni bir sürüm görünmüyorsa bir süre sonra tekrar kontrol etmenizde fayda var. Özellikle LTE desteğine sahip cihazların yeni güncellemeye daha geç kavuşacağı söyleniyor.

One UI 8 Watch Yenilikleri

Uyku zamanı rehberi: Son 3 günlük uyku analizine dayanarak en uygun uyku saatlerini belirler ve önerilerde bulunur.

Uyku sırasında stres takibi (vasüler yük): Dolaşım sistemindeki stres miktarını ölçer.

Koşu koçu: Koşu verilerinizi analiz ederek kişiye özel antrenman programları sunar.

Gelişmiş hareket kontrolleri: Başparmak ve işaret parmağını birbirine değdirme hareketiyle bildirimler arasında gezinme ve müzik kontrolü gibi işlevleri gerçekleştirme imkanı sunar.

Yeni şarj efektleri: Şarj olurken pil seviyesini ve kalan şarj süresini gösteren yeni ekran düzeni ve animasyonlar eklenmiştir.

