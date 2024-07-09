iPhone Sahiplerini Kıskandıracak WhatsApp Yeniliği!

Galaxy S24 serisinde önceki modellere göre donanımdan ziyade yazılımsal yeniliklere odaklanan Samsung yapay zeka tabanlı birçok özelliği kullanıma sundu. Bu özelliklerden birisi olan Samsung Galaxy AI Canlı Çeviri gerçek zamanlı olarak çeviri yapma imkanı sunuyor.

WhatsApp Canlı Çeviri Özelliğine Kavuşacak

Diyelim ki yurt dışındasınız ve taksi çağırmanız gerekiyor fakat ne demeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Live Translate'i aktif edip dil ayarlarını yaptığınızda sizin konuşmanız karşı tarafa çeviri sonrasında aktarılıyor. Yani adeta sürekli bir tercümanı yanınızda taşıyorsunuz.

Samsung şu anda kendi geliştirdiği uygulamalarda kullanma imkanı sunduğu bu özelliği yakında üçüncü parti uygulamaları kapsayacak şekilde genişletecek. Bu özelliğin nimetlerinden faydalanan ilk uygulamalardan birisi de, SMS'i adeta tarihe gömen WhatsApp olacak.

Ice Universe tarafından X'te (eski adıyla Twitter) yapılan paylaşımda Galaxy AI'ın yakın zamanda WhatsApp desteği sunacağı belirtiliyor. Bu sayede WhatsApp ile canlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken dilini bilmediğiniz insanlarla doğrudan konuşabileceksiniz.

Tabii bu özelliğin WhatsApp'a ne zaman geleceği şu anda bilinmezliğini koruyor. Ayrıca canlı çeviri özelliğinin desteklediği diller arasında Türkçe bulunmuyor. 2024 yılı sonuna kadar Türkçe desteği gelecek.