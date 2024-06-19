Samsung'dan Büyük Atılım: Yapay Zeka Destekli Akıllı Ev Devrimi Başlıyor!

Galaxy AI'ın akıllı telefonlara eklenmesinin ardından Samsung, şimdi de akıllı ev ürünlerine yapay zekâ desteği getirmeyi planlıyor.

Businesskorea'da yer alan bir habere göre Samsung önümüzdeki yıl yapay zekâ özellikli ev aletlerini piyasaya sürebilir. Şirket, bu adımla "süper bağlantılı bir ekosistem" yaratmayı hedefliyor ve böylece Apple ve Google gibi rakiplerine karşı konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yapay Zeka Destekli Ev Eşyaları 2025'te Gelecek

2025'te piyasaya sürülmesi beklenen yapay zekâ destekli ev aletleri, kullanıcı gizliliğine önem veren büyük dil modellerini (LLM'ler) cihaz üzerinde çalıştıracak.

Samsung, bu yılın Temmuz ayında akıllı ev ürünleri için Bixby sesli asistan kontrollerini tanıtmayı planlıyor. Şirket bu geçiş sürecinin başlangıcında LLM'leri çalıştırmak için bulut teknolojisine güvenecek. Çok geçmeden bu LLM'ler cihaz üzerinde yer almaya başlayacak.

Yapay zekâ desteği içerecek ilk akıllı ev ürünleri arasında Samsung'un LCD ekranlı Bespoke AI serisinden Family Hub buzdolapları ve çamaşır makineleri yer alacak.

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