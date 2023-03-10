Samsung Yapay Zeka Destekli Yeni Buzdolabını Tanıttı: Üst Düzey Enerji Tasarrufu!

Samsung, yapay zekâ desteğiyle koordine bir şekilde çalışarak enerji tasarrufu sunan, optimal soğutma modlarıyla kullanıcıyı büyük bir dertten kurtaran Bespoke Üstten Donduruculu Buzdolabı'nı tanıttı.

Farklı renkteki tasarımlarıyla kullanıcıların mutfaklarında beklediği görsel estetik beklentilerine de uyum sağlayan Bespoke serisi aynı zamanda sadeliğiyle modern bir görünüm sunmayı başarıyor. Özel dokuya sahip yüzey seçeneği ve auerodinamik gömme kulplarıyla Bespoke Üstten Donduruculu Buzdolabı mutfaklarınıza yeni bir dokunuş katıyor.

Yapay Zekâ Destekli Enerji Modu Nasıl Çalışıyor?

Samsung SmartThings Energy'nin Yapay Zekâ Destekli Enerji Modu, kullanım alışkanlıklarınızı ve güç tüketimi takip etmek amacıyla bir dizi yapay zekâ teknolojisini beraberinde getiriyor. Yapay Zekâ Destekli Enerji Modu sayesinde kullanıcılar proaktif biçimde enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Enerji miktarını doğrudan takip eden kullanıcılar, buzdolabını daha verimli nasıl kullanacaklarını öğrenirken, kullanıma ilişkin istatistiklere anbean ulaşabiliyor.

Bespoke Üstten Donduruculu Buzdolabı'nın Optimal Fresh+ bölmesi ise dört farklı soğutma moduyla birlikte standart soğutma özelliklerine kıyasla gıdalarda iki kata kadar daha uzun süre tazelik imkânı sağlıyor. Buzdolabının üst kısmında ayrı bir çekmece olarak tasarlanan bu bölmede dört farklı soğutma modu bulunuyor. Normal Soğutma, Et & Balık, Hafif Dondurma ve Güçlü Soğutma seçenekleri, farklı gıda türlerini en verimli şekilde saklamanıza olanak tanıyor.

Samsung’un geliştirdiği SpaceMax™ teknolojisiyle tasarlanan Bespoke Üstten Donduruculu Buzdolabı, beraberinde barındırdığı üretan izolasyon malzemesiyle dolabın iç duvarlarını inceltirken, enerji verimliliğinden de ödün vermiyor. Bespoke Üstten Donduruculu Buzdolabı kullanıcıya daha fazla çekmece ve farklı boyutta ürünler için raf alanı sunarken aynı zamanda şık tasarımı ve uyumlu sadeliğini de koruyor.